92. urodziny Niusi Horowitz-Karakulskiej, dziewczynki z listy Schindlera. "Daje wyraz prawdzie"

Niusia urodziła się w Krakowie w rodzinie żydowskiej 22 kwietnia 1932 roku. Jej młodszy brat to znany fotografik Ryszard Horowitz. Podczas okupacji w latach 40. XX w. jako dziecko z rodziną trafiła do krakowskiego getta, a następnie do obozu pracy w Płaszowie. Rodzina znalazła się na liście Schindlera i tak Niusia stała się jednym z dzieci ocalonych dzięki temu niemieckiemu przedsiębiorcy, który miał w Podgórzu fabrykę naczyń emaliowanych i ratował swoich żydowskich pracowników. W 1944 trafiła do Brunnlitz na Morawach, gdzie wraz z innymi zatrudnionymi w fabryce doczekała wyzwolenia w maju 1945 roku.

Zanim się tam znalazła, przez trzy tygodnie była w obozie Auschwitz. "Tam przeszłyśmy prawdziwe piekło. Byłam dwukrotnie skierowana do gazu, siedziałam już w przedsionku komory. Wyratowała mnie mama, która przez cały czas przechowywała jakimś cudem brylant, przemycony do obozu jeszcze z Krakowa, z czasu likwidacji getta" - wspominała po latach.