Militaria jako dzieła rzemiosła artystycznego. Wystawa "Broń i barwa" w Arsenale Muzeum Czartoryskich

- Nasze muzealnictwo wojskowe jest mocno oparte na historii wojskowości, ale my nie jesteśmy muzeum historii wojskowości i to jest dla nas doskonała okazja, żeby odkryć przed zwiedzającymi aspekt, którego na co dzień być może nie dostrzegają. Mam nadzieję, że sposób prezentacji ma szansę przekonać zwiedzających, że to również są przedmioty, które warto podziwiać – wyjaśnia kurator wystawy Michał Dziewulski. - Ekspozycja „Broń i barwa” jest głęboko osadzona w przeszłości i zdystansowana do współczesnych wydarzeń. Prezentowane obiekty łączymy z elementami kultury cywilnej, ceremonialnej, próbujemy wydobyć te elementy, które pokazują jak przedmioty stworzone do walki, nabywają z czasem innej wartości – dodaje.