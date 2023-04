Miejski sklep spółki Kraków 5020 w ogniu krytyki. "Ceny z kosmosu, snobistyczne brzydactwo". Ta broni projektu: "To swoista galeria sztuki" Bartosz Dybała

"Przez 3,5 miesiąca w sklepie, prowadzonym przez gminną spółkę Kraków 5020, nazwanym Kraków Story, wydano tylko 494 paragony i 5 faktur" - wylicza radny miejski Prawa i Sprawiedliwości Michał Drewnicki, zauważając, że miejsce cieszy się małą popularnością. Krytykuje jednocześnie sklepowy asortyment, nazywając go snobistycznym brzydactwem. Spółka broni nowego projektu: "To nie sklep, to galeria sztuki".