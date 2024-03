Ciężko prowadzić mały biznes w Krakowie. Właściciele sklepu "Witaminka" z ul. Szpitalnej nie mają na czynsz. Łukasz Gibała apeluje

- To jest zjawisko masowe. Ja sam nie tak dawno było po raz ostatni w księgarni, która się zamknęła na ul. Królewskiej. Byłem w dwóch sklepach papierniczych w Nowej Hucie, w Jubilatce i Neko, jeden z tych sklepów się zamyka, drugiemu grozi zamknięcie, a to jest wspaniała tradycja. W "Witamince" robili zakupy nasi dziadkowie, ojcowie , robimy teraz my, ale chcielibyśmy również, by robiły w niej zakupy nasze dzieci i nasi wnukowie. Dlatego miasto powinno takie miejsca wspierać. Jak powiedział radny Maślona, takie sklepy są teraz wypychane przez zagraniczny kapitał i sieciówki oraz wynajem krótkoterminowy, a tymczasem one stanowią ważny element w identyfikacji mieszkańców, którzy przywiązują się do nich, lubią je, mają z nimi pewne wspomnienia i sentyment - mówił Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta miasta Krakowa.