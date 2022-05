Między życiem a śmiercią. Nowy polski film - "Przejście" - w kinach od 20 maja

W wyniku nawałnicy zostaje uszkodzony most łączący świat żywych ze światem umarłych. W związku z tym, do Marii wiadomość o jej śmierci dociera z opóźnieniem. Kobieta, jak zwykle wychodzi do pracy, ale ludzie wokół zaczynają ją lekceważyć. Widzą ją bliscy, ale dla innych jest nieobecna. Maria postanawia wrócić do domu swojej matki, czyli do miejsca, które opuściła za życia. Tam jest już jej ciało.

Scenariusz „Przejścia” powstał na podstawie opowiadania Weroniki Murek „W tył, w dół, w lewo”. Film zaprezentowano w Konkursie Głównym 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w roku 2021. W rolach głównych występują: Wiktoria Gorodeckaja, Agnieszka Mandat, Aleksandra Justa, Bronisława Zamachowska. Zdjęcia zrealizowała Jolanta Dylewska, a za scenografię odpowiedzialna była Anna Wunderlich.