Matura angielski 2023 - co było? Odpowiedzi, arkusze CKE - język angielski poziom podstawowy 5.05

Matura 2023 z języka angielskiego na poziomie podstawowym rozpoczęła się 5 maja 2023 o godzinie 9.00. Na napisanie egzaminu uczniowie mieli 120 minut, czyli 2 godziny. Krakowscy licealiści po wyjściu z egzaminu z języka angielskiego oceniali w rozmowie z nami, że był on prosty i może nie każdy, ale uczący się solidnie ósmoklasista poradziłby sobie z nim na pewno. Tutaj znajdziesz arkusze CKE i odpowiedzi z języka angielskiego na poziomie podstawowym.

Matura 2023: prosty egzamin z języka angielskiego

Ogólnie zadania były bardzo proste, dokładnie to, czego się uczyliśmy, słowa dosłownie wzięte ze "słuchanek" i wystarczyło napisać to, co się usłyszało. Nie zauważyłam dużej różnicy między tym, co było na maturze z zeszłego roku, w formule 2015, a tą nową maturą. "Słuchanki" były stosunkowo proste, a e-mail, który trzeba było napisać (praca miała mieć od 80 do 130 słów), miał być o konkursie fotograficznym, który wygraliśmy i który mieliśmy polecić naszemu koledze - relacjonowała na gorąco po wyjściu z egzaminu Alicja Gawron z I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Nowodworskiego w Krakowie.

Co było na maturze 2023 z języka angielskiego?

W mailu, o którym wspomina maturzystka, zdający mieli m.in. napisać, dlaczego zgłosili się do konkursu, jak wyglądało ich, a także polecić koledze - adresatowi maila - żeby w następnym roku zgłosił się do tego konkursu. Co ciekawe, wiele osób jako sfotografowany obiekt wybierało i opisywało zwierzęta.

Tzw. słuchanki, czyli odtwarzane na maturze nagrania, które są następnie podstawą zadań ze słuchu, też nie były skomplikowane. Jedna z nich - jak opowiadają maturzyści - była o domach: wypowiadający się opisywali domy, próbowali je zareklamować komuś. - I tutaj trzeba było dopasować "słuchankę" do definicji, co robił mówca - opowiada Alicja Gawron. W przypadku innej słuchanki maturzyści musieli np. zrozumieć, jakie okulary przeciwsłoneczne trzeba było kupić. Była też "słuchanka" o misiu w sklepie. - Bardzo, bardzo proste... - mówili krakowscy maturzyści. Do rozwiązania były testowe zadania wyboru, w innych wymagane było tłumaczenie części zdania albo wpisanie jednego słowa. - Dokładnie to, czego się uczyliśmy i co było w zeszłym roku - podsumowują młodzi ludzie.

Matura 2023 - kiedy egzamin z matematyki?

Maturzyści z Krakowa na weekend, który poprzedza poniedziałkowy obowiązkowy egzamin z matematyki, planują m.in. odespanie zarwanych wcześniej nocy. - Na pewno dzień odpoczynku będzie, ale jednak trzeba pamiętać, ze jesteśmy dopiero na początku matur, więc pewnie nauka też "wleci". Bo kiedy uczy się lepiej niż w weekend - kwituje jedna z krakowskich maturzystek.

Matura 2023 z języka angielskiego na poziomie podstawowym - opinie uczniów

Według Ewy Jabłońskiej, maturzystki z VI LO w Krakowie, poziom na egzaminie był nieco wyższy niż na maturach próbnych z angielskiego. - Ale myślę, że każdy sobie na pewno dobrze poradził, raczej nie ma opcji tego egzaminu nie zdać, jeżeli ktoś jakkolwiek się orientuje w języku angielskim - mówi Ewa. - Zauważyliśmy nawiązania do próbnych matur, na przykład element samochodu w czytankach - pojawił się bogaty mercedes, a w czytankach na próbnych też były mercedesy, więc to nas dość rozbawiło - dodaje.

Tekst o mercedesie opowiadał o tym, jak jadący samochodem mężczyzna zobaczył na ulicy staruszkę próbującą majstrować przy swoim mercedesie, który się zepsuł. Okazało się, że złapała gumę. Mężczyzna pomógł starszej pani. Gdy spytała, jak może się odpłacić za tę pomoc, mężczyzna odpowiedział, że jeżeli pomoże następnej osobie, to będzie to najlepsza rekompensata: dobro będzie krążyć między ludźmi. - Ta kobieta udała się potem do jakiejś kawiarni. Spotkała tam zmęczoną, ale dość przyjazną kelnerkę i dała jej bardzo duży napiwek. Kelnerka wróciła potem do domu i wtedy okazało się, że jej mężem był ten mężczyzna, który pomógł staruszce. Dobry uczynek zatoczył koło - relacjonowała nam Ewa. Maturzyści dostali ten tekst z "dziurami" - wolnymi miejscami, w które należało wstawić brakujące, a podane niżej zdania. Trzeba je było dobrać tak, żeby zdanie pasowało do kontekstu, czyli tak naprawdę do zdania przed i zdania po luce.

Ewa zapamiętała też z egzaminu tekst o sytuacji na statku. A jeśli chodzi o e-mail o konkursie fotograficznym, to - jak nam opowiada - napisała, że zwycięskie zdjęcie przedstawiało pomarańczowego ptaka, którego spotkała w parku. - Bo tu było bezpieczne słownictwo - tłumaczy maturzystka. Egzamin z angielskiego był strasznie łatwy. Nie było żadnego zdania, którego bym nie zrobił. Bardzo się rozpisałem w wypracowaniu, a liczę na 100 procent punktów - mówił nam w piątek Patryk Fudalej z Lednicy Górnej pod Wieliczką, również tegoroczny absolwent VI LO w Krakowie. Patryk w weekend będzie jeszcze powtarzał i przygotowywał się głównie do egzaminów dodatkowych, które go czekają - z matematyki na poziomie rozszerzonym i z angielskiego na poziomie dwujęzycznym. - A poza tym staram się nie stresować i odpoczywać mimo wszystko - mówi nam maturzysta. Absolwent VI LO w planach ma studia na AGH.

Matury z języka obcego 2023 na poziomie podstawowym odbędą się w następujących terminach:

5 maja 2023 r. (piątek) godzina 9:00 - język angielski

5 maja 2023 r. (piątek) godzina 14:00 - język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski

Na napisanie egzaminu uczniowie będą mieli 120 minut, czyli 2 godziny.

Matura 2023 z języka angielskiego. Zmiany

Na uczniów zdających egzamin w formule 2023 czekają zmiany. Najważniejsze to: rozumienie ze słuchu skrócono z 25 do 20 minut,

rozumienie tekstów pisanych ma długość 1200-1450 wyrazów zamiast 900-1200 wyrazów,

zrezygnowanie z zadań typu prawda-fałsz,

pojawienie się zadań otwartych dotyczących znajomości środków językowych,

pojawienie się zadań otwartych dotyczących rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstów pisanych.

Matura 2023. Powrót egzaminów ustnych z języka angielskiego

Pod dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią Covid 19 wróciła matura ustna z języka angielskiego, która odbywa się między 10 a 23 maja 2023 r. Każdy z uczniów wylosuje zestaw egzaminacyjny, składający się z trzech zadań: Rozmowa z odgrywaniem roli,

Opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania,

Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania.

Czas egzaminu ustnego nie uległ zmianie i wynosi 15 minut. Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia wynosi 18. Aby zdać, należy uzyskać co najmniej 30% punktów.

Matura z języka angielskiego 2022. Co pojawi się na egzaminie?

Na pytanie, co może pojawić się na tegorocznej maturze z języka angielskiego na poziomie podstawowym nie ma pewnej odpowiedzi. W przypadku, gdy treść któregokolwiek z zadań zostanie upubliczniona, Centralna Komisja Egzaminacyjna może zmienić jego formułę bądź całkowicie unieważnić cały egzamin. Każdy maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z polskiego, z matematyki i z języka obcego. Każdy też obowiązkowo zdaje jeden pisemny egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego - na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli egzamin z tzw. przedmiotu dodatkowego.

Niektórzy uczniowie wyrazili także chęć przystąpienia do matury z języka obcego na poziomie rozszerzonym. Przygotowano dla nich poniższe terminy: 8 maja 2023 r. (poniedziałek) godzina 14:00 – język hiszpański

9 maja 2023 r. (wtorek) godzina 9:00 – język angielski

10 maja 2023 r. (środa) godzina 14:00 – język niemiecki

11 maja 2023 r. (czwartek) godzina 14:00 – język rosyjski

12 maja 2023 r. (piątek) godzina 14:00 – język francuski

18 maja 2023 r. (czwartek) godzina 14:00 – język włoski Na napisanie egzaminu uczniowie będą mieli 150 minut, czyli półtorej godziny. Aby zdać egzamin na poziomie podstawowym, należy uzyskać minimum 30 procent. Na poziomie rozszerzonym nie ustalono progu zdawalności.

Harmonogram matur 2023. Kiedy odbędą się egzaminy dojrzałości?

Poniżej przedstawiamy szczegółowy terminarz tegorocznych matur, które odbędą się między 4 a 23 maja 2023 r.: DATA GODZINA 9:00 GODZINA 14:00 4 maja 2023

(czwartek) Język polski – pp - 5 maja 2023

(piątek) język angielski – pp język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski – pp 8 maja 2023

(poniedziałek) matematyka – pp

język hiszpański – pr, dj

9 maja 2023

(wtorek) język angielski – pr, dj filozofia – pr 10 maja 2023

(środa) wiedza o społeczeństwie – pr język niemiecki – pr, dj 11 maja 2023

(czwartek) biologia – pr język rosyjski – pr, dj 12 maja 2023

(piątek) matematyka – pr język francuski– pr, dj 15 maja 2023

(poniedziałek)

chemia – pr historia muzyki – pr 16 maja 2023

(wtorek) geografia – pr języki mniejszości narodowych – pp 17 maja 2023



(środa) język polski – pr języki mniejszości narodowych – pr 18 maja 2023

(czwartek) historia – pr język włoski – pr, dj 19 maja 2023

(piatek) fizyka – pr historia sztuki – pr 22 maja 2023

(poniedziałek)

informatyka – pr

język kaszubski – pr , dj

język łemkowski – pr

język łaciński i kultura antyczna – pr 23 maja 2023

(wtorek) godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pp)*



godz. 10:35 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**



godz. 12:10 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)** godz. 13:45 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**



godz. 15:20 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**



godz. 16:55 - historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)** Objaśnienia skrótów: pp - poziom podstawowy

- poziom podstawowy pr - poziom rozszerzony

- poziom rozszerzony dj - poziom dwujęzyczny

- poziom dwujęzyczny ** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

Ponadto od 10 do 23 maja odbędzie się część ustna egzaminu maturalnego, która zostanie przeprowadzona w każdej ze szkół według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych. Wyniki matur zostaną ogłoszone w piątek 7 lipca 2023 roku w systemie ZIU dostępnego na stronie www.wyniki.edu.pl.

Kiedy matura poprawkowa 2023?

Te osoby, które nie zdadzą jednego przedmiotu, będą mogły go poprawiać w terminie: część pisemna - 22 sierpnia 2023 r. (wtorek), godz. 9:00

część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) - 21 sierpnia 2023 r. (poniedziałek). Jednak aby przystąpić do matury poprawkowej, należy złożyć deklarację w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (czyli nie później niż do 14 lipca 2023 roku). Deklaracja stanowi pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym, które składa się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.

Wyniki egzaminu poprawkowego zostaną ogłoszone w piątek 8 września 2023.

Harmonogram egzaminów w terminie dodatkowym

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym odbędzie się w dniach 5-7 czerwca 2023 roku. Natomiast do egzaminów pisemnych uczniowie przystąpią: DATA GODZINA 9:00 GODZINA 14:00 1 czerwca (czwartek) język polski - pp - 2 czerwca (piątek)

matematyka - pp matematyka - pr 5 czerwca (poniedziałek)

język angielski, język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki - pp filozofia, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki - pr 6 czerwca (wtorek)

biologia - pr język angielski - pr, dj 7 czerwca (środa)

wiedza o społeczeństwie - pr język francuski - pr, dj 12 czerwca (poniedziałek)

chemia - pr język niemiecki - pr, dj 13 czerwca (wtorek)

historia - pr historia sztuki - pr 14 czerwca (środa)

geografia - pr język rosyjski - pr, dj 15 czerwca (czwartek)

fizyka - pr język hiszpański - pr, dj 16 czerwca (piątek)

informatyka - pr język polski - pr

język kaszubski - pr

język łemkowski - pr 19 czerwca (poniedziałek)

języki mniejszości narodowych - pp języki mniejszości narodowych - pr

język włoski - pr, dj

Przedmioty dodatkowe na maturze 2023

Egzamin z przedmiotów dodatkowych w części pisemnej przeprowadzany jest na poziomie rozszerzonym. Egzamin ustny obowiązuje jedynie z języków nowożytnych.

W 2023 roku absolwent może przystąpić do maksymalnie sześciu egzaminów z przedmiotów dodatkowych (w tym jeden obowiązkowy) na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym.

Ile procent należy uzyskać, aby zdać maturę?

Egzaminy obowiązkowe część pisemna: język polski – poziom podstawowy (minimum 30%)

matematyka – poziom podstawowy (minimum 30%)

język obcy nowożytny – poziom podstawowy (minimum 30%)

wybrany przedmiot dodatkowy – poziom rozszerzony (bez progu zdawalności) Egzaminy obowiązkowe - część ustna: język polski – bez określania poziomu (minimum 30%)

język obcy nowożytny – bez określania poziomu (minimum 30%)

