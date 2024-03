Marzec w Krakowie: Przegląd prasy z lutego 2024 w Krakowie, najważniejsze informacje miesiąca

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lutym czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Krakowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Pogoda zabija narciarski biznes. Poddają się nawet duże stacje, Białka i Jaworzyna jeszcze się trzymają. Czynne i nieczynne stoki - lista”?

Przegląd lutego 2024 w Krakowie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lutego 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Pogoda zabija narciarski biznes. Poddają się nawet duże stacje, Białka i Jaworzyna jeszcze się trzymają. Czynne i nieczynne stoki - lista Najcieplejszy luty w historii pomiarów sprawił ogromny kłopot właścicielom stacji narciarskich i samym miłośnikom jazdy na nartach oraz snowboardzie. Druga połowa lutego 2024 jest pod tym względem najgorsza - wiosenna aura sprawia, że utrzymanie stoków w odpowiednim stanie wymaga nie lada wysiłku. Wiele stacji już się poddało, część próbuje na oparach i resztkach śniegu dojechać choć do pierwszego weekendu marca. Do listy nieczynnych stacji codziennie dopisują się nowe, jak teraz Jurgów, Witów czy Czorsztyn Ski. Jak wygląda sytuacja w Małopolsce? Które stacje są czynne, a które już - przynajmniej tymczasowo - się zamknęły? 📢 Kraków. Gdy dom jednorodzinny staje się... blokiem. Łukasz Gibała pokazuję przykład patodeweloperki z mikrokawalerkami Przy ulicy Młodzieży 9A, na działce, na której zgodnie z planem zagospodarowania nie może być zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinny dom jest właśnie przekształcany w blok z 16 mikromieszkaniami. – Ta sprawa jest oburzająca, wszystko wskazuje na to, że prace są prowadzone bez jakichkolwiek pozwoleń – komentuje Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa i zapowiada interwencję. Urzędnicy miejscy już odpowiadają nam, że żadnego pozwolenia na budowę nie wydawali, a sprawą zajął się już nadzór budowlany.

📢 Oto najbardziej lubiane parafie w mieście według internautów. TOP 10 kościołów w Krakowie według użytkowników Google Kościoły i parafie w Krakowie. Jest ich całkiem sporo. Te odwiedzane są zarówno przez wiernych jak i przez turystów. Okazje się, że w stolicy Małopolski kilka z nich wybija się na prowadzenie jako te najlepiej oceniane - najlepiej oceniane według Google, na podstawie pozostawionych opinii przez tych, którzy mieli okazje odwiedzić wybraną świątynię. Zastanawiacie się, które świątynie znalazły się w TOP 10 kościołów w Krakowie? Sprawdźcie!

Prasówka marzec Kraków: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lutym uwagę czytelniczek i czytelników z Krakowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Magazyn narkotyków kiboli odkryty pod Krakowem. Dwie tony warte 180 mln zł! Ponad 2 tony przejętych narkotyków wartych w hurcie ponad 60 mln zł, a w detalu 180 mln zł, 7 osób zatrzymanych, zlikwidowane laboratorium i 2 magazyny narkotykowe, przejęte urządzenia i półprodukty - to efekt pracy policjantów z Zarządu w Krakowie CBŚP i prokuratorów. Znaleziono też broń palną. Warto zaznaczyć, że laboratorium zostało zlikwidowane przed rozpoczęciem produkcji, a z zabezpieczonych półproduktów można by wyprodukować setki kilogramów mefedronu. Sprawa jest rozwojowa.

📢 Kraków oferuje mieszkania do wynajęcia. Właśnie można je oglądać. Wszystkie wymagają remontu Mieszczą się w budynkach przy ul. Długiej, Parkowej, Płaszowskiej czy Zakopiańskiej. Najmniejsze ma 22, a największe 72 metry kwadratowe. To mieszkania, które można wynająć w efekcie najnowszego przetargu Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie. Oferowane lokale można oglądać w określonych terminach jeszcze w lutym oraz na początku marca. Uwaga: potencjalni najemcy muszą się liczyć z koniecznością przeprowadzenia niemałych remontów. 📢 Tak luksusowo mieszka królowa Doda. Jej dwupoziomowy, czarno-biały apartament w stolicy jest pełen drogich i stylowych dodatków 26.04.2024 Tak mieszka Doda. Jej dwupoziomowy apartament w stolicy w Mokotowie jest nowoczesny i stylowy. Nie brakuje w nim modnych dodatków. Gwiazda spędza w nim dużo czasu z ukochanym Dariuszem Pachutem w przerwie między koncertami oraz zagranicznymi podróżami. Doda kilka dni temu obchodziła swoje 40. urodziny w Tajlandii. Z tej okazji zaprezentowała swoje pierwsze perfumy, których zapach odpowiedni jest dla kobiet i mężczyzn.

📢 Jak się nie wywrócis, to się nie naucys! Oto królowie i królowe stoków. Zobacz najzabawniejsze memy o narciarzach. Uśmiejesz się do łez Narciarze na stoku to królowie życia. Stosują rewolucyjne mocowania nart, szusują w awangardowych strojach i za nic mają ograniczenia. Zresztą, wcale nie chodzi o zjeżdżanie na nartach, tylko o dobry lans! Szykują się do jazdy niczym pantera do skoku i to dosłownie. Czy strój w panterkę w tym pomoże? Zobacz najlepsze memy o narciarzach na zimowy sezon 2024. Uśmiejesz się do łez! 📢 Najnowszy ranking szkół podstawowych. Oto TOP 20 podstawówek w Krakowie wg portalu WaszaEdukacja.pl 1 marca rusza rekrutacja do krakowskich podstawówek. Cenną podpowiedzią dla rodziców przyszłych pierwszaków może być najnowszy Ogólnopolski Ranking Szkół Podstawowych 2024, który właśnie opublikował portal WaszaEdukacja.pl. Twórcy rankingu wzięli pod lupę ponad 10,7 tys. publicznych oraz niepublicznych podstawówek z całego kraju. W pierwszej setce zestawienia znalazło się tym razem 15 szkół z Krakowa (przed rokiem było ich w rankingu 12). Natomiast zabrakło szkół ze stolicy Małopolski w ścisłej krajowej czołówce.

📢 Kraków coraz bardziej wielokulturowy. Nowe dane. Oprócz Ukraińców i Białorusinów, rozrasta się diaspora obywateli z Azji Rok 2023 był kolejnym okresem wzrostu liczby migrantów mieszkających w Krakowie. Jest to widoczne w danych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które wskazują na podwojenie się populacji cudzoziemców w ciągu 5 ostatnich lat. Najliczniejszą grupę obcokrajowców w Krakowie tworzą obywatele Białorusi, Ukrainy i Indii. Wzrosła też liczba obywateli z Azji, choć spadła liczba Wietnamczyków. Tak wynika, z ostatniego raportu Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji. 📢 Nowa małopolska kurator oświaty została wybrana w tajnym głosowaniu! Gabriela Olszowska zastąpi odwołaną Barbarę Nowak Zakończył się drugi etap konkursu na małopolskiego kuratora oświaty. Obejmował on merytoryczną ocenę ośmiu kandydatur. - Finałem posiedzenia i przeprowadzonych rozmów jest wyłonienie w głosowaniu tajnym kandydata na stanowisko kuratora oświaty. Została nim pani Gabriela Olszowska - informuje dr Joanna Paździo, rzecznik prasowy Wojewody Małopolskiego.

📢 Najtańsze ulice Krakowa. Tutaj kupując mieszkanie zapłacisz mniej! Ceny mogą mocno zaskoczyć! Ceny mieszkań w Krakowie nieubłaganie idą w górę, a czasy kiedy za metr kwadratowy mieszkania w Krakowie można było zapłacić poniżej 10 tys. złotych, raczej już nie powrócą. Jest jednak ratunek dla tych, którzy na zakupie mieszkania chcą chociaż trochę zaoszczędzić. W najtańszej dzielnicy Krakowa możemy kupić mieszkanie tańsze nawet o blisko 6 tys. złotych za metr kwadratowy w porównaniu z najdroższą dzielnicą. W tym artykule przedstawiamy najtańsze ulice Krakowa. Dlatego, jeśli nie chcesz przepłacić kupując mieszkanie zobacz, gdzie warto szukać mieszkania. 📢 PKP wystawiło na sprzedaż domy, mieszkania, działki i wielki hotel w Małopolsce. Ceny? Zaskoczą cię Majątek Polskich Kolei Państwowych to nie tylko tory i budynki dworcowe. Mają bardzo wiele nieruchomości. Część z nich wyprzedają. W Małopolsce mają do sprzedania działki, mieszkania, domy a nawet hotel. I to nie byle jaki, a taki z widokiem na Giewont. PKP nieruchomości wystawiają na licytację. Takie, na które nie będzie wielu chętnych pójdą po cenie za którą są wystawione, a te wcale nie są wysokie. Sprawdź, ile trzeba mieć, by kupić kawałek ziemi, wielki hotel czy "cztery kąty".

📢 Weekend w Krakowie. Co robić w Krakowie w weekend 23 do 25 lutego: Cavaliada 2024, Solidarni z Ukrainą, Shanties 2024 Zbliżający się weekend to niestety ostatnie dni laby dla uczniów w Małopolsce. Koniec ferii zimowych nie oznacza jednak, że kończą się również możliwości aktywnego i kreatywnego spędzenia czasu w mieście. W nadchodzących dniach Kraków stanie się bowiem stolicą rozrywki! Zobaczcie, co czeka nas w ten weekend. 📢 W Krakowie i w Trybszu pożegnano śp. ks. prałata Andrzeja Waksmańskiego, wieloletniego proboszcza parafii św. Szczepana. "On kochał ludzi" W czwartek (22 lutego) trwały uroczystości pogrzebowe zmarłego 18 lutego ks. prałata Andrzeja Waksmańskiego, emerytowanego proboszcza parafii pw. św. Szczepana w Krakowie. Najpierw została odprawiona msza św. w kościele św. Szczepana. Przewodniczył jej kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski senior. Po południu z kolei msza św. pogrzebowa została odprawiona w kościele św. Elżbiety Węgierskiej w Trybszu (skąd pochodził śp. ks. Waksmański), a po niej nastąpiły obrzędy pogrzebu na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

📢 Brutalna napaść na kobietę pod bankomatem w Krakowie. Policja ma film i szuka sprawcy Policja prosimy o pomoc w identyfikacji sprawcy rozboju i upublicznia nagranie z monitoringu z placówki bankomatowej przy ul. Kijowskiej w Krakowie. Widać na niej jak młody mężczyzna atakuje kobietę czekającą w kolejce do bankomatu. Szarpie ją i powala na ziemię. Policjanci z komisariatu IV policji w Krakowie prowadzą śledztwo w tej sprawie. Napastnik używając przemocy okradł przypadkową kobietę. 📢 Most Grunwaldzki w Krakowie do wyburzenia! "Śmierć techniczna". Potrzebna jest nowa przeprawa przez Wisłę Most Grunwaldzki jest już w takim stanie, że władze Krakowa nie widzą innej możliwości jak tylko jego wyburzenie i budowa nowej przeprawy przez Wisłę. O tym, jak miałaby wyglądać nowy obiekt, zadecydowałby konkurs architektoniczny.

📢 Remonty i korki w Krakowie. Budowa trasy tramwajowej do Mistrzejowic. Wielkie rozkopy jeszcze większe. 24 lutego nowe utrudnienia W północnej części Krakowa kierowców czekają kolejne tymczasowe zmiany w organizacji ruchu. W związku z postępującą budową tunelu linii tramwajowej do Mistrzejowic, od soboty, 24 lutego zamknięcia i zwężenia jezdni pojawią się na ulicy Lublańskiej. To tam gdzie ostatnio wycięto drzewa mimo protestów mieszkańców, a teraz powiększy się front prac. Na Młyńskiej i rondzie Polsadu również plac budowy wydaje się powiększać. 📢 Kraków. Przebudowa Zwierzynieckiej i Kościuszki. Odwiedzamy plac budowy w centrum miasta. Widać już pierwsze elementy torowiska Z powodu przebudowy ulicy Kościuszki odpust Emaus zostanie przeniesiony w okolice Błoń, tego nie unikniemy, ale drogowcy spieszą się na tej inwestycji by spełnić inne obietnice. W marcu ma być już udostępnione skrzyżowanie z Królowej Jadwigi, w maju ciężar robót ma się przenieść na drugą połowę tarczy skrzyżowania Kościuszki i Zwierzynieckiej z Alejami Trzech Wieszczów, natomiast w sierpniu 2024 r. – powinno nastąpić zakończenie inwestycji, czyli 12 miesięcy od daty przekazania placu budowy. Jaki jest aktualny stan prac? Zobaczcie na zdjęciach z drona. Widać pierwsze odcinki nowego torowiska. Jego wymiana była głównym powodem remontu.

📢 Zaskakujące oświadczenie krakowskiego aktora. Jerzy Stuhr ogłosił, że kończy z występami na scenie i wykładami dla studentów Jerzy Stuhr ogłosił we wtorek w Warszawie, że już nie wyjdzie na scenę i jest "za stary na działalność pedagogiczną". Czy to oznacza koniec kariery krakowskiego aktora? 📢 Kraków tnie na potęgę. Wielka wycinka drzew na al. 29 Listopada. W sieci oburzenie, urzędnicy z ZDMK się tłumaczą Kolejna, wzbudzająca duże kontrowersje, wycinka w Krakowie. "Były sobie drzewa na al. 29 Listopada. O ironio, pod Wydziałem Leśnym Uniwersytetu Rolniczego. Jeśli to są prace, żeby poszerzyć przestrzeń pod ścieżkę rowerową, to jako zapalony rowerzysta pytam: dlaczego?! Dlaczego każde działanie musi się skończyć wycinką do zera i wylaniem betonu/asfaltu. Czym będziemy oddychać?!" - napisał jeden z internautów. Takich komentarzy jest o wiele więcej.

