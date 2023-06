Małopolska to zagłębie jednoosobowych firm z branży IT. W naszym regionie pracuje armia ekspertów od teleinformatyki Marcin Banasik

Siedzibą jednoosobowych firm najczęściej jest prywatny dom lub mieszkanie pixabay

W Polsce działa niemal 37 tys. firm z branży IT, z czego w Małopolsce jest zlokalizowanych prawie 4 tys. takich przedsiębiorstw. Wyliczenia te nie uwzględniają jednak jednoosobowych firm. Okazuje się bowiem, że w naszym regionie aż 17 tys. specjalistów od teleinformatyki ma założonych przedsiębiorstwa w formie jednoosobowych działalności gospodarczych. A to oznacza, że to w Małopolsce jest najwięcej ekspertów z branży IT. Tak wynika z raportu „Puls rynku IT w Polsce. Firmy, ludzie, transakcje”.