Ludzie sportu w Sejmie: Tajner, Marczułajtis-Walczak, Niemczyk, Papke, Siemaszko. A Tomaszewski nie ma czego świętować

Apoloniusz Tajner - były trener kadry w skokach narciarskich, a następnie wieloletni prezes Polskiego Związku Narciarskiego oraz Jagna Marczułajtis-Walczak, przed laty reprezentantka Polski w snowboardzie na igrzyskach olimpijskich, znaleźli się wśród postaci świata sportu, którzy zasiądą w ławach sejmowych nowej kadencji. Kto jeszcze z tego środowiska dostał się do parlamentu, a komu ta sztuka się nie udała?

W gronie najbardziej znanych postaci, które odpadły w wyborczej walce, jest Jan Tomaszewski. Bramkarz, który dokładnie przed 50 laty osiągnął pierwszy wielki sukces w karierze, zatrzymując Anglię w meczu na Wembley (1:1), od teraz w dniu 17 października będzie wspominał przykrą porażkę w świecie polityki. 75-letni były reprezentant Polski, który kandydował do Senatu z ramienia Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, przegrał w okręgu nr 23 w Łodzi bardzo wyraźnie, bowiem otrzymał otrzymał 59 500 głosów (28,22 proc.), tymczasem Artur Dunin z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni zyskał ich 151 350 i to on będzie reprezentował ten okręg w Senacie. Wśród przegranych jest także Dariusz Dziekanowski, piłkarz nieco młodszego pokolenia niż Tomaszewski. 61-latek wystartował z listy komitetu KO w okręgu wyborczym nr 19 w Warszawie, zajmując 18. miejsce, gdyż otrzymał 2 237 głosów, czyli zaledwie 0,13 procent. Dziekanowski, który jest członkiem PO i od 2018 roku radnym Warszawy, po raz pierwszy próbował dostać się do Sejmu w 2015 roku, także bez powodzenia.

Spośród innych sportowców, którzy nie uzyskali wystarczającej liczby głosów, jest również Daria Michalak (z domu Zawistowska) z KW Bezpartyjni Samorządowcy. Startująca w okręgu 41 w Szczecinie 27-letnia szczypiornistka w latach 2014-2019 reprezentowała barwy miejscowej Pogoni, z którą zdobyła wicemistrzostwo Polski, a od sezonu 2019/2020 występuje w Zagłębiu Lubin. Sztuka awansu poza boiskiem udała się natomiast Rafałowi Siemaszko. Były piłkarz Arki Gdynia, który rozegrał w ekstraklasie 104 mecze, a obecne jest napastnikiem występującej w II grupie gdańskiej V ligi Wierzycy Pelplin, uzyskał mandat poselski w okręgu nr 26, który obejmował Gdynię i Słupsk oraz powiaty bytowski, chojnicki, człuchowski, kartuski, kościerski, lęborski, pucki, słupski i wejherowski. Okazało się, że nienależący do żadnej partii 37-latek, umieszczony dopiero na 11. miejscu listy Koalicji Obywatelskiej, uzyskał 15 494 głosy, co przełożyło się na 2,27-procentowy, zwycięski wynik (3. na liście).

Mandat posła po raz pierwszy uzyskał także Apoloniusz Tajner. Były trener Adama Małysza startował z list KO w okręgu nr 27 bielsko-bialskim i zajął w nim 3. miejsce, zagłosowało na niego 20 748 osób. To była druga próba podejścia do polityki honorowego prezesa PZN, w 2004 roku startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego jako kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego. Weteranką w polityce można już nazywać trzykrotną olimpijkę Jagnę Marczułajtis-Walczak - kandydatkę z Krakowa. Już bowiem w 2010 roku, wkrótce po zakończeniu kariery snowboardzistki, uzyskała z listy Platformy Obywatelskiej mandat radnej sejmiku małopolskiego. Rok później z ramienia tej partii została wybrana do Sejmu VII kadencji. W wyborach 2015 roku wprawdzie nie uzyskała poselskiej reelekcji, ale trzy lata później uzyskała możliwość objęcia mandatu po wybranym na prezydenta Warszawy Rafale Trzaskowskim, na co wyraziła zgodę. W 2019 roku kandydowała z 6. miejsca okręgowej listy Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, lecz nie została wówczas wybrana.

Teraz Marczułajtis-Walczak w okręgu wyborczym nr 13, który obejmował obszar Krakowa oraz powiatów krakowskiego, miechowskiego i olkuskiego, zajęła drugie miejsce, zdobywając 35 573 głosów. Małgorzata Niemczyk, była wybitna siatkarka, złota medalistka i mistrzyni Europy z 2003 roku, sprawowała funkcję posłanki w Sejmie VII, VII i IX kadencji. W tegorocznych wyborach była zawodniczka kilku czołowych klubów - Chemika Police, Augusto Kalisz czy Nafty-Gaz Piła, startowała z okręgu wyborczego numer 9 (Łódź i powiaty brzeziński oraz łódzki wschodni) z numerem 2. na liście Koalicji Obywatelskiej i okazało się, że wywalczyła trzeci wynik, zdobywając 20 959 głosów i pozostaje w parlamencie.

Środowisko siatkówki reprezentował w tych wyborach też Paweł Papke. On również uzyskał reelekcję i to już po raz czwarty z rzędu (w latach 2015-2019 był członkiem Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki). W 2014 roku podjął próbę w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale bez powodzenia. Teraz były reprezentant Polski startował z okręgu nr 35 (Olsztyn oraz 11 okolicznych powiatów) i otrzymał 27 023 głosy, co jest drugim wynikiem na liście Koalicji Obywatelskiej.

