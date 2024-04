Ludzie sportu w wyborach samorządowych. Kto zdobył mandat w Małopolsce?

Jakub Kot jesienią startował w wyborach parlamentarnych, ale posłem na Sejm nie został. Teraz starał się o mandat radnego z Komitetu Wyborczego Dla Podhala, którego motto brzmiało: "Chcemy zmienić Podhale w region nowoczesny, patrzący w przyszłość i szanujący tradycję".

„Dzięki wszystkim za głosy, wsparcie i miłe słowa. Szykuje się ciekawych, następnych, pięć lat! Gratulacje dla pozostałych, wybranych, radnych - liczę na owocną i dobrą współpracę” – napisał 34-letni Jakub Kot w mediach społecznościowych.

Mandat radnego w Zakopanem zdobył też Szczepan Karpiel-Bułecka, mistrz Polski we freeskiingu, który walczył o głosy w KWW Przyjazne Zakopane (84 głosy - 3,44 procent). Prawo i Sprawiedliwość reprezentowała jedna z najlepszych alpejek w historii polskiego narciarstwa Małgorzata Tlałka-Długosz (132 głosy - 4,85 procent).

W wyborach rywalizowało wielu przedstawicieli żużla. W Tarnowie mandat uzyskał Piotr Wardzała, wychowanek Unii, który był kandydatem do Rady Miasta z list Koalicji Obywatelskiej. 20-latek kontynuuje rodzinne tradycje zarówno na torze, jak i w polityce. Co ciekawe, dopiero w czerwcu ubiegłego roku zdał egzamin na licencję żużlowca. By rozpocząć treningi na torze, musiał bowiem uzyskać pełnoletność, gdyż wcześniej zgody na uprawianie przez niego tej dyscypliny nie wyrażali rodzice.