Były piłkarz Wieczystej został radnym. Radosław Majewski w wyborach w Pruszkowie uzyskał dobry wynik

Majewski wcześniej grał w ekstraklasie w Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski, Polonii Warszawa, Lechu Poznań i Pogoni Szczecin. Był też piłkarzem m.in. Nottingham Forrest. W reprezentacji Polski zaliczył 9 występów.

W Wieczystej Kraków spędził trzy sezony (dołączył w trakcie rundy jesiennej 2021), tu znalazł zatrudnienie po powrocie z Australii. Wraz z zespołem z Chałupnika awansował z klasy okręgowej do III ligi, będąc jedną z wielkich gwiazd projektu Wieczysta. Po rozgrywkach 2022-2023 odszedł z klubu, jesienią nie grał profesjonalnie. W zimie został zawodnikiem Znicza Pruszków (I liga), którego jest wychowankiem. Zdecydował się też na start w wyborach w rodzinnym mieście.

To była dobra decyzja, bo zawodnik będzie teraz mógł współdecydować o losach swej małej ojczyzny. W wyborach samorządowych 2024 startował z listy KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa w okręgu nr 4. Uzyskał 256 głosów (4,76 procent), co wystarczyło, by dostać się do Rady Miasta i formalnie wejść w świat polityki.