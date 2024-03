Politechnika Krakowska i PZN nawiązują współpracę. Naukowcy pomogą polskim skoczkom narciarskim okiełznać wiatr

Skoki narciarskie dzięki nauce mogą się rozwijać

Uczelnia ma udostępnić sportowcom nowo otwarte Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej z - jak zachwala PK - unikatowymi w skali światowej narzędziami do badań z zakresu inżynierii wiatrowej, a także doświadczoną kadrę. Są to m.in. trzy tunele aerodynamiczne o zróżnicowanych przestrzeniach pomiarowych i możliwościach badawczych. Służyć mogą różnych branżom, także sportowi. Zresztą kilka lat temu PK współpracowała ze startującym w narciarstwie szybkościom (speed ski) Jędrzejem Dobrowolskim, celem była optymalizacja pozycji zjazdowej, aby uzyskać większą prędkość.

W ramach wspólnego projektu badawczego PK i PZN mają powstać eksperymentalne stanowiska do badań wybicia skoczka z progu, a także oporu aerodynamicznego pozycji sportowców. Możliwe są testy w różnych warunkach atmosferycznych, nie tylko przy zmienianej sile wiatru, ale też przy generowanych opadach. To będzie idealnie miejsce do poprawy elementów technicznych, jak i testowania modyfikacji sprzętowych. Najlepsze rozwiązania można wykorzystać potem w zawodach.

Skoki narciarskie mogą skorzystać z wiedzy zdobytej w tunelu aerodynamicznym

PZN tym samym włącza w program przygotowań kolejne naukowe jednostki (jest m.in. współpraca z hematologami, badana jest krew zawodników). Wkrótce mają dojść "wietrzne" testy. Co ważne, obiekty dostępne będą "na miejscu". Wcześniej zawodnicy jeździć musieli do innych ośrodków, m.in. do Warszawy, Szwecji (gdzie jest specjalny tunel do lotów) czy Słowenii.