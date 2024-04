Zakopane z zawodami Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim. Nowa hala lodowa ma być gotowa jesienią 2024 roku

- Budowa jest teraz na etapie zamykania elementów zewnętrznych, czyli kopuły, części powierzchni dachowych, ścian bocznych, itp. Wszystkie te elementy muszą być zamknięte, żebyśmy mogli skupić się na pracach wewnętrznych, które oczywiście trwają, ale do momentu całkowitego zamknięcia hali nie idą pełną parą - poinformował na początku marca Sebastian Danikiewicz, dyrektor miejscowego Centralnego Ośrodka Sportu - Ośrodka Przygotowań Olimpijskich.

Chcielibyśmy, aby hala była oddana na przełomie października i listopada, żeby pod koniec tego miesiąca albo na początku grudnia mogły się odbyć zawody rangi Pucharu Świata juniorów. Takie są plany i ten termin jest w kalendarzu jako pierwszy i ten, do którego dążymy - przekazał.

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to końcówka tego roku.

Tor w Zakopanem do bicia rekordów

Jeśli chodzi o technologie, Danikiewicz zwrócił uwagę na mocno zaawansowany system odśnieżania dachu przez wentylacje, która będzie - de facto - zrzucać śnieg na trasy biegowe przez co będzie łatwiej je w tym zakresie utrzymać.

- Szukanie rozwiązań dotyczących odśnieżania ponad dwuhektarowego dachu było sporym wyzwaniem. Ostatecznie postanowiliśmy, że na suwnicach będą po nim jeździć takie porównywalne wielkością do armatek śnieżnych wentylatory. Ich zadaniem będzie zdmuchiwanie tego, co sypnie. Oczywiście to będzie pełna automatyka, ale z możliwością odpalenia mechanicznego - tłumaczył.

Szef ośrodka podkreślił, że system wentylacji czy osuszania obiektu jest oparty o rozwiązania zastosowane w halach, w których odbywały się największe imprezy, z igrzyskami olimpijskimi na czele.

Zakładamy, że nasz tor będzie miał wysokie parametry, które pozwolą na nim bić rekordy - dodał.

Temu powinny też sprzyjać położenie toru na wysokości 932 m npm i... wyjątkowo czysta woda do mrożenia lodu, co zawsze sprzyja osiąganiu świetnych wyników.