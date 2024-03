Legendarny norweski trębacz Nils Petter Molvaer przejmuje krakowski festiwal Jazz Juniors

Na przestrzeni dziesięcioleci festiwal Jazz Juniors zmieniał się wielokrotnie, zawsze w centrum uwagi stawiając to, co w muzyce jazzowej świeże, aktualne i ożywcze. Kolejne rozdziały najnowszej historii Jazz Juniors współtworzone były przez myślących i działających nieszablonowo dyrektorów artystycznych. Funkcję tę pełnili między innymi znakomici polscy jazzmani Paweł Kaczmarczyk i Adam Pierończyk, wnosząc nowe pomysły, poszerzając formułę festiwalu i proponując wyjątkowe projekty artystyczne.

Oprócz stworzenia programów najbliższych odsłon festiwalu, norweski muzyk pojawi się także w roli artysty rezydenta - każdorazowo proponując oryginalne projekty konstruowane z myślą o krakowskiej imprezie. Ponadto trębacz przewodniczył będzie pracom konkursowego jury. W konkursie Jazz Juniors i tym razem doświadczenie jurorów będzie musiało zmierzyć się z nieokiełznaną młodością uczestników i pomóc im w pielęgnowaniu i rozwijaniu potencjału - pod życzliwym okiem i przy wsparciu nowego dyrektora artystycznego.

Urodzony na wyspie Sula, Nils Petter Molvaer za sprawą ojca już od najwcześniejszego dzieciństwa miał kontakt z muzyką jazzową. Jego entuzjazm do gry na instrumencie wzrastał na scenach lokalnych klubów, ale muzyk nie dał ograniczyć się lokalnemu horyzontowi. W poszukiwaniu nowych dźwięków, jako dziewiętnastolatek opuścił swoja małą ojczyznę. Najpierw by studiować, a z upływem czasu by stać się jednym z najbardziej wpływowych muzyków skandynawskiej sceny jazzowej, choć tak naprawdę nigdy nie zaliczał się do grona gatunkowych purystów.