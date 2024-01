„Łąki nad Rudawą” zostały użytkiem ekologicznym. Ochrona dla płazów, gadów i ropuchy szarej

Użytek nie obejmuje wałów przeciwpowodziowych wraz z 3-metrowymi pasami ochronnymi oraz koryta rzeki Rudawy wraz z 3-metrowymi pasami technicznymi. Jest to spowodowane koniecznością zapewniania właściwego stanu technicznego tych miejsc przez zarządzającego terenem, czyli PGW Wody Polskie.

W czerwcu Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa prowadził konsultacje z mieszkańcami w temacie użytku ekologicznego nad Rudawą. Mieszkańcy mogli zgłaszać swoje uwagi podczas dyżurów telefonicznych, stacjonarnych, w trakcie spotkania oraz poprzez formularz. Większość krakowian biorących udział w konsultacjach była za utworzeniem użytku ekologicznego.

Celem ustanowienia tego miejsca użytkiem jest zachowanie ekosystemu doliny rzeki Rudawy, którego ochrona ma znaczenie dla zachowania w skali lokalnej i regionalnej różnorodności biologicznej, siedlisk przyrodniczych i krajobrazu.

- Obszar ten jest cenny przyrodniczo z uwagi na jego położenie na miejskim odcinku doliny rzeki Rudawy o charakterze półnaturalnym. Dotychczasowe zachowanie niezaburzonych siedlisk różnych gatunków nad Rudawą jest kluczowe, zwłaszcza w przypadku płazów, które należą do gatunków najszybciej ginących z powodu działalności człowieka. W lesie łęgowym stwierdzono liczne gatunki ptaków zasiedlających drzewa, krzewy i warstwę runa, stanowi on także siedlisko ropuchy szarej - informują w urzędzie. - Jest to jedyny tak rozległy obszar łąkowy w dolinie Rudawy na terenie Krakowa, który ze względu na bezpośrednie połączenie z rzeką i okresowe zalewanie funkcjonuje w sposób typowy dla nadrzecznych, urozmaiconych siedlisk łąkowych. Dzięki utrzymaniu koszenia brak jest tutaj gatunków roślin ekspansywnych, w szczególności obcego pochodzenia - dodają.