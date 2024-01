Kraków. Łąki w Toniach jako użytek ekologiczny? Tego chciałaby część mieszkańców. A czego chcą radni?

Radny Grzegorz Stawowy, b. przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, zwołał spotkanie ws. utworzenia użytku. W zaproszeniu autorstwa "Stowarzyszenia na Rzecz Toń" padają argumenty, że "użytek wyklucza inwestycje, w tym budowę domów, praktycznie uniemożliwia budowę dróg i obiektów publicznych. Może również ograniczyć uprawy, a nawet wchodzenie na jego obszar". Mieszkańcy podnoszą też, że w uchwale nie wskazano planowanych granic użytku.

Radny Łukasz Maślona zarzuca b. przewodniczącemu Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska sianie dezinformacji.

"Oczywistą nieprawdą jest, że nie można wchodzić na tereny użytków ekologicznych - w Krakowie mamy ich kilkanaście i takowych zakazów nie ma! Nie uniemożliwia się również budowy dróg, bo są to inwestycje celu publicznego i jako takie stoją ponad uchwałą o ustanowieniu użytku ekologicznego. Celem jest owszem ochrona cennych przyrodniczo siedlisk i wskazanego obszaru, ale jego ostateczny kształt jest wynikiem prac przyrodników, urzędników i radnych. W swojej uchwale jako klub Kraków dla Mieszkańców chcemy prosić Radę Miasta Krakowa, by zobowiązała Prezydenta Miasta Krakowa do rozpoczęcia prac nad ustanowieniem użytku. Zgodnie z zapisami Kierunków rozwoju i zagospodarowania terenów zieleni na lata 2019-2030. Ostateczny kształt, obszar i forma ochrony środowiska będzie efektem dalszych prac. Dlatego apeluję, by ograniczyć dezinformację w tym zakresie, której celem zdaje się ma być zabudowa cennych przyrodniczo terenów i dalsze rozlewanie się miasta, co przecież ogranicza obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego Tonie - Łąki przyjęty w 2018 r." - wskazuje radny Łukasz Maślona w wpisie na Facebooku.