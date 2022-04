Kunsztowne piosenki na nowej płycie Sanah - "Uczta". Usłyszymy je na żywo 26 maja w krakowskiej Tauron Arenie

FLESZ - Bon turystyczny. Co o nim wiesz?

Dwie pierwsze płyty młodej piosenkarki odniosły oszałamiający sukces. Zarówno „Królowa dram”, jak i „Irenka”, pokryły się platyną, ponieważ sprzedały się w ilości ponad 150 tys. egz. każda. Teraz szanse na podobny wynik ma trzeci album sanah. „Uczta” to zgodnie z tytułem wyjątkowe wydawnictwo. Piosenkarka zaprosiła bowiem do zaśpiewania z sobą największe gwiazdy młodego popu znad Wisły. W efekcie powstała kolekcja kunsztownych piosenek, odważnie odwołujących się do formuły poezji śpiewanej.

Zaczęło się od nagranej z Igorem Herbutem z LemON piosenki „Mamo tyś płakała”, inspirowanej „Prząśniczką” Stanisława Moniuszki. Dochód z singla sanah przeznaczyła Stowarzyszeniu Siemacha - organizacji, która jest zaangażowana w pomoc ofiarom wojny w Ukrainie, a w szczególności dzieciom.

Następnie fani artystki mieli okazję posłuchać kolejnych utworów przygotowanych na „Ucztę” - chociażby naładowanej optymizmem piosenki „Szary świat”, która nagrana została z Kwiatem Jabłoni, czy swego rodzaju hołdu dla wielkiej diwy polskiej piosenki Violetty Villas, czyli kompozycji „Czesława” (z Natalią Grosiak), inspirowanej także filmem „Amelia”.