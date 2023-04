Krakowskie osiedle na kilka godzin zostaje odcięte od świata. Przyczyną Cracovia Maraton. "A co z naszym bezpieczeństwem?"

Dla jednych Cracovia Maraton to wielkie święto sportu oraz świetna zabawa. Jednak dla mieszkańców osiedla przy ulicy Stanisława Lema bieg wiąże się ze stresem, ponieważ przez kilka godzin dojazd do ich bloków oraz wyjazd spod nich jest zablokowany. Zarząd Infrastruktury Sportowej, czyli organizator maratonu, wprowadza takie obostrzenia ze względów bezpieczeństwa. Chodzi o to, by nie doszło np. do potrącenia któregoś z biegaczy przez auto.

Mieszkańcy wspólnoty Supernova zadają pytanie: a co z naszym bezpieczeństwem? Mówią, że przez Cracovia Maraton utrudniony dojazd na osiedle mają choćby służby ratunkowe, np. pogotowie. Chcą, aby podczas najbliższego maratonu oraz podczas każdej kolejnej edycji Zarząd zadbał o swobodny wyjazd z osiedla, a także wjazd na jego teren. Przygotowali petycję. Jej pełną treść publikujemy poniżej.