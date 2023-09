Krakowskie muzeum otworzyło nową przestrzeń z myślą o najmłodszych. Spodoba się im!

- Strefa Klocków podzielona została na trzy tematyczne części. W pierwszej dzieci wcielą się w rolę inżyniera, w drugiej w mechanika, a w trzeciej mogą zbudować własnego robota - wyjaśnia Edyta Gajewska z Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie. - .Jest to nie tylko propozycja świetnej zabawy, bo badania dowodzą, że bawiąc się klockami, najmłodsi mają szansę na rozwijanie logicznego myślenia i kreatywności. To miejsce, które poszerza granicę wyobraźni dzieci, ale również to świetna okazja do wspólnej rodzinnej zabawy.

Najmłodsi mogą zbudować tu wielkie koło zębate, ciuchcię z wagonami, motocykl, igloo, samolot, domek jednorodzinny, a nawet Stadion Narodowy.

Zajęcia dla grup odbywają się od wtorku do piątku. Natomiast na indywidualną zabawę Muzeum zaprasza najmłodszych w weekendy w godzinach od 15.00 do 16.00 oraz od 16.30 do 17.30.