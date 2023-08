Krakowskie hospicjum alarmuje. Coraz mniej osób chce pomagać chorym u kresu ich życia

Miejsca nie starczy dla wszystkich

Opieka paliatywna i hospicyjna to opieka nad chorym będącym u kresu życia. Średni czas pobytu chorego w krakowskim hospicjum stacjonarnym to ok. 20 dni, w hospicjum domowym to ok. 60 dni. Opiekę nad chorym sprawuje zespół w skład którego wchodzą: lekarz, pielęgniarka, psycholog, fizjoterapeuta, duchowny a w opiece stacjonarnej również opiekun medyczny.