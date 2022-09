Krakowski spektakl o Zełenskim pojedzie do stolicy Ukrainy

W czarno groteskowym spektaklu Prezydent ZE mierzy się ze swoją tożsamością, aktorską karierą, która przypadkiem zaprowadziła go na fotel prezydencki, a także ze swoimi korzeniami jako rosyjskojęzyczny Żyd. Bohaterami, opórcz Prezydenta Ukrainy, są jeszcze Upiór Kijowa, Sobowtor Putina, polski artysta Hołodzimierz „co przywozi pomoc i bardzo chce żeby go za to chwalono” a także upiory Rasputina i Bohuna, którzy stoczą ze sobą walkę o kozackie lub rosyjskie przywództwo.

Scenariusz spektaklu „NaXuj. Rzecz o Prezydencie Zełenskim” napisał Ziemowit Szczerek, a wyreżyserował Piotr Sieklucki. Przedstawienie miało premierę w czerwcu.

- Zełenski, oprócz tego, że świetnie sobie radzi w kwestii zagrzewania do boju i pozyskiwania poparcia dla walczącej Ukrainy, nagle okazał się być dobrym prezydentem, a nie zawsze nim był podczas całej swoje kadencji, co pokazuje jak wielowymiarowy jest to człowiek – wyjaśniał nam Ziemowit Szczerek.- Zełenski jest aktorem i, w pewnym sensie, to jego rola życia. W czasach, kiedy oglądamy tę wojnę na bieżąco, on jest głównym aktorem tego bardzo prawdziwego i dramatycznego spektaklu. I cała otoczka medialna tego, co się dzieje na Ukrainie, na którą oczywiście można się na zżymać, spełnia swoją rolę - pozyskuje sympatię świata dla Ukrainy, co jest bardzo ważne.