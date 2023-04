Ukraińskie spektakle ponownie przyjadą do Krakowa. Jaki jest teatr w czasie wojny?

Warsztaty, koncerty i, oczywiście, spektakle złożą się na jubileuszową edycję Międzynarodowego Festiwalu Teatru Ukraińskiego „Wschód-Zachód” – jedynego festiwalu teatru ukraińskiego w Europie. Ale będzie to szczególne wydarzenie także dlatego, że do Krakowa po raz drugi przyjadą aktorzy z kraju ogarniętego działaniami wojennymi. Jak podkreśla Nadiia Moroz-Olshanska, pomysłodawczyni i dyrektorka festiwalu „Wschód-Zachód”, dziesiąta edycja niesie ze sobą sporo doświadczenia w organizowaniu festiwalu, ale też stawia przed nowymi wyzwaniami, jak choćby niepewność związana z tym, czy wszystkie zapowiadane spektakle dojadą, czy aktorzy dostaną przepustki uprawniające do opuszczenia Ukrainy na czas festiwalu.

- Mimo tych trudności w tym roku zaprezentujemy całą mapę ukraińskiego teatru, zaczynając od Ługańska i Charkowa na wschodzie Ukrainy, przez Chersoń i Mykołajew na południu, po Kijów, Winnice i Lwów. Przyjeżdżają też nasi przyjaciele – teatr lalek z Armenii oraz ukraiński teatr z Węgier - którzy gościli już na poprzednich edycjach festiwalu – mówi Nadiia Moroz-Olshanska.