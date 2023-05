"Okna" - spektakl o stracie i poszukiwaniu domu. Premiera dla dorosłych w Teatrze Groteska

"Okno. Ten niezwykle powszechny przedmiot codziennego użytku jako metafora niesie ze sobą wielowymiarowy charakter. Okno to z jednej strony nostalgia, tęsknota, nadzieja. Z drugiej zaś - smutek, strach, rozpacz, stupor i zobojętnienie. To potencjalne źródło wolności i tlenu, a paradoksalnie dowód zamknięcia, zniewolenia i stagnacji. Dla niektórych okno jest jedynym źródłem ciepła, światła i radości. Dla innych może być nośnikiem chłodu, mroku, fobii i lęków. To za nim kryje się wszystko to, co warto podziwiać, jak i to, czego widzieć byśmy nigdy nie chcieli. Ono chroni nas przed złowrogim odgłosem wichury, ale też trzyma w tajemnicy przed światem nasze własne jęki i utyskiwania. Okno to wreszcie wiedza. O życiu, ludziach, nieuchronnym przemijaniu i o nas samych - bo niekiedy chcąc dojrzeć, co kryje się za nim, przy odpowiednim świetle, dostrzegamy swoje własne odbicie" - tak zapowiada spektakl Lech Walicki, autor pomysłu inscenizacyjnego.