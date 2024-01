Teatr Ludowy wystawia spektakl inspirowany słynnym filmem Agnieszki Holland

Michał Siegoczyński, inspirując się scenariuszem, opowiedział historię utraty złudzeń i swego rodzaju naiwności. Akcję umieścił reżyser w środowisku aktorskim i, oczywiście, zobaczymy tu teatr od kulis, poznamy bliżej aktorskie życie nie to wystawione na świecznik, a jego codzienny wymiar. Ale w perypetiach bohaterów i ich rozważaniach mogą odnaleźć swoje myśli nie tylko artyści, bo przecież każdy ma swoje marzenie o Hollywood w różnych sferach.

"Aktorzy prowincjonalni" - film Agnieszki Holland z lat 70. - opowiadała o straconych złudzeniach. Kiedy do prowincjonalnego teatru przyjeżdża znany reżyser z Warszawy, by wystawić "Wyzwolenie" Wyspiańskiego, a w głównej roli obsadza najzdolniejszego aktora w zespole, ten szybko się jednak orientuje, że młody reżyser traktuje spektakl jedynie jako szczebel w karierze.

- Podobnie jak w „Aktorach prowincjonalnych” także w spektaklu jest teatr, w którym powstaje „Wyzwolenie”. Ten teatr ma swoje problemy, pokazujemy też parę aktorów, którzy właśnie startują w tym zawodzie. Losy aktorów prowincjonalnych przecinają się ze ścieżkami aktorów, którzy robią karierę w Hollywood, w pewnym momencie tęsknoty jednych i rozczarowanie drugich zyskują wspólny mianownik. Inspirowałem się życiorysem Marlona Brando, który w sferze zawodowej osiągnął największe zaszczyty, a w wywiadzie, którego udzielił na koniec życia okazał się bardzo nieszczęśliwym człowiekiem – wyjaśnia reżyser. - Brando w koronie na głowie i z dwoma Oscarami ma bardzo podobne przemyślenia do bohaterów filmu Agnieszki Holland.

Każdy z nas ma marzenia, te aktorskie to zagrać Hamleta czy pojechać do Hollywood. Bywa, że marzenia stają się rzeczywistością. Do ich urealnienia prowadzi wysiłek przygotowania kolejnej premiery.

Spektakl o tęsknocie - mówi o swoim najnowszym przedstawieniu Michał Siegoczyński. To opowieść o ludziach dojrzałych, których marzenia już się zweryfikowały, ale wciąż jeszcze są na drodze do swojego Hollywood. Bohaterów obserwujemy nie tylko na scenie, towarzyszymy im - podobnie jak miało to miejsce w filmie - w życiu prywatnym, na które istotny wpływ mają zawodowe nadzieje i rozczarowania.

- Poetyka Michała Siegoczyńskiego to swoisty teatralny rollercoaster, on potrafi połączyć światy, których łączenie nie jest oczywistym tropem i czasami także to bywa śmiesznie, ale momentami będzie bardzo wzruszająco – wyjaśnia Paweł Kumięga. - Inna sprawa, że nasz wymarzone Hollywood komuś może się wydać trywialne.

Bohaterów poznajemy w Los Angeles na rozdaniu Oscarów... Postaci, które widzimy na scenie zostały zlepione ze schematów. W bohaterów "Aktorów prowincjonalnych" Michała Siegoczyńskiego wcielają się: Piotr Franasowicz, Małgorzata Kochan, Paweł Kumięga, Justyna Litwic, Piotr Pilitowski, Iwona Sitkowska, Katarzyna Tlałka i Kajetan Wolniewicz.