Krakowski radny "odwoła" europejską trasę gwiazdy rocka? Ciąg dalszy afery z Rogerem Watersem z wojną w Ukrainie w tle

"Broni reżimu i mordercy, armii która zaatakowała bezbronny kraj, gwałcąc, paląc i mordując. Musi za to ponieść konsekwencje. Odwołanie całej europejskiej trasy to absolutne minimum tego, co powinien doświadczyć" - tłumaczy swoje działania radny Łukasz Wantuch.