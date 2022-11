Kontrowersji wokół występu Little Big ciąg dalszy. Koncert odwołano!

Koncert Little Big z powodów niezależnych od zespołu, managementu oraz organizatora nie może dojść do skutku w Akademickim Centrum Kultury Klub Studio. Po wszelkie informacje odsyłamy do organizatora koncertu - Agencji Winiary Bookings.

Ciężko o znalezienie podobnych kolorowych ptaków, jak oni. Rosyjska kapela Little Big słynie z szalonego bitu, odrealnionych stylizacji, obrazoburczych tekstów i... braku sympatii do Rosji, którą to…

Decyzję o odwołaniu imprezy podjęła Fundacja Academica, która zarządza klubem Studio, po konsultacji z rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej, na której terenie znajduje się obiekt.

W Internecie od kilku tygodni trwała akcja "Little Big Must Be Cancelled". Pomysłodawczynie, pochodzące z Ukrainy Olya i Kateryna w swojej petycji opisały dlaczego ich zdaniem występy Little Big w Polsce powinny zostać odwołane. I aktywistki dopięły swego.

Na nic zdały się zapewnienia grupy o swojej nienawiści do polityki Putina i nawoływania do bojkotu wojny z Ukrainą.