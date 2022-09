Koncert Rogera Watersa. Prezydent Krakowa: "Nie należy artystów cenzurować". A Waters pisze do Putina Anna Piątkowska

Prezydent Krakowa zabrał głos w sprawie koncertu Rogera Watersa materiały prasowe/Andrzej Banaś

Krakowski koncert Rogera Waltersa został odwołany. Zapytany o komentarz prezydent Krakowa mówił w rozmowie z Kazimierą Szczuką: „kwestia politycznych przekonań i kwestia kultury, to są dwie różne rzeczy”. A muzyk wystosował list otwarty do Władimira Putina, wzywając do zakończenia wojny. „Czy chciałby pan zobaczyć koniec wojny?” – pisze do rosyjskiego przywódcy.