Krakowski producent Bass Astral prezentuje nowy solowy singiel "Waiting For Love". Jego debiutancki album już 4 marca Paweł Gzyl

Bass Astral czyli Kuba Tracz Materiały prasowe

Bass Astral to działający od ponad dwóch lat projekt Kuby Tracza, znanego z zespołu Bass Astral x Igo. Premiera płyty „Techno do miłości” zaplanowana jest na 4 marca. Bass Astral zaprezentował kolejny singiel z albumu, „Waiting For Love”, zarejestrowany z gościnnym udziałem Ericonne i Sarki.