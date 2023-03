Krakowski festiwal kina niezależnego Mastercard OFF CAMERA ogłasza wszystkie filmy nominowane w tegorocznych konkursach Paweł Gzyl

"Wyrwa" Kino Świat

Dwa konkursy, dwadzieścia filmów i ponad 200.000 zł w puli nagród. Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA prezentuje filmy nominowane w Konkursie Głównym „Wytyczanie drogi” i Konkursie Polskich Filmów Fabularnych. W Krakowie na przełomie kwietnia i maja ponownie pojawią się twórcy z całego świata, by wspólnie z widzami doświadczać tego, co w świecie kina niezależnego najlepsze.