Krakowski Festiwal Filmowy zaprosi seniorów na specjalny seans

Zapierający dech wizualno-dźwiękowy poemat w którym reżyserka Margreth Olin, przez cztery pory roku, towarzyszy ojcu w wędrówkach przez dzikie, górskie rejony zachodniej Norwegii, by podążając z kamerą śladami przodków, odpowiedzieć sobie na pytanie: skąd jestem? Dziewicza w tym rejonie natura pulsuje nieustającym cyklem narodzin i śmierci. Film, poprzez oszałamiające obrazy i wibrujące dźwięki, odsłania przed nami świat intymny i zarazem bardzo uniwersalny.

"Od lat marzyłam by zrobić taki film. Zastanawiałam się jak najlepiej sportretować głęboką więź człowieka z przyrodą i wróciłam do domu, by odwiedzić mojego ojca" – wyznała autorka dokumentu, Margreth Olin. – "Mój ojciec ma teraz 86 lat i być może jego pokolenie jest ostatnim, które posiada głęboką wiedzę o tym, jak dbać o naturę."

Dojrzałe Kino” to cykl Kina Pod Baranami zorganizowany z myślą o krakowskich seniorach. Od blisko dziesięciu lat w środy o godz. 11 mają oni możliwość obejrzenia premierowych filmów oraz podyskutowania o nich. Seanse Dojrzałego Kina poprzedzają prelekcje, a po pokazach amatorzy kina mogą wymienić uwagi podczas dyskusji.