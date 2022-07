Krakowska piosenkarka Ania Sama wystąpi z Live Bandem w niedzielę 24 lipca na Letniej Scenie Radia Kraków

Ania Sama, czyli Anna Maciejczyk na co dzień mieszka i pracuje w Krakowie. Jest autorką kompozycji i tekstów. Do pracy zaprasza doświadczonych artystów i producentów: do tej pory współpracowała m.in. z Patrickiem The Panem, Hyper Son, Szymonem Piotrowskim, Michałem Sarapatą czy Olgą Czyżykiewicz.

- Kim jesteś, gdy zostajesz sam? Gdy możesz bez przeszkód śnić i marzyć? Gdy możesz pomyśleć o sobie i swoich sprawach zupełnie spokojnie? Te same pytania zadawałam sobie, gdy decydowałam się na swój pseudonim. Ania Sama – wynika ze stanu, w którym najbardziej lubię tworzyć – samotność, pianino elektryczne i zeszyt z kremowymi kartkami to mój ulubiony zestaw twórczy - mówi piosenkarka.

Na swoim koncie ma album „Śnienie”, który ukazał się w czerwcu ubiegłego roku. Jest stypendystką Urzędu Miasta Krakowa 2022. Obecnie pracuje nad nowym materiałem.