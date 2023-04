Krakowianom cały czas jest mało... tańca. Już niedługo dorośli i seniorzy pójdą w tany. "Taneczne piątki" nadciągają Aleksandra Łabędź

Centrum Kultury Podgórza startuje z nowym projektem kulturalnym, który jest odpowiedzią na potrzeby dorosłych i seniorów, którzy kochają taniec. Tym razem będzie to cykl potańcówek z muzyką na żywo, organizowanych w wybrane piątkowe popołudnia w siedzibie głównej CKP oraz jej trzech filiach. Jednorazowo w potańcówce będzie mogło wziąć udział nawet 60 osób. Nie ma obaw o to, czy ktoś tańczy lepiej czy też gorzej, ponieważ bez względu na doświadczenie każdy będzie się tu świetnie bawił i znajdzie coś dla siebie. Repertuar jest naprawdę duży. Nogi same będą rwały się do tańca, czy to do dostojnego walca, czy też skocznej polki. Pierwsza potańcówka wystartuje 12 maja.