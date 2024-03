"Krakowianie najlepiej wiedzą, czego potrzebują". Andrzej Kulig obiecuje kontrakty dla dzielnic i mówi o planowanych inwestycjach

– Zadań, które chcę przed sobą postawić na najbliższą kadencję nie wymyślono podczas długich narad think tanków. Nie spisano na konferencjach naukowych na uczelniach. To są zadania, które przekazali mi krakowianie na naszych spotkaniach. I zobowiązuję się, że zgodnie z obietnicą, będę je realizował. Bo Kraków nie jest polityków, naukowców czy urzędników. Kraków jest własnością nas wszystkich: krakowian. Zarówno tych z urodzenia, jak i z wyboru – mówi prof. Andrzej Kulig, kandydat na prezydenta Krakowa – Oni wiedzą najlepiej, co jest im potrzebne.