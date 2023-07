Krakowianie będą świadkami wielkiego wydarzenia. Z wieży hejnałowej bazyliki Mariackiej zostanie zdjęta korona

Kościół Mariacki to wielka polska świątynia

- Jezuita Giulio Mancinelli był wizjonerem. Podczas wizji, Piękna Kobieta, Matka Boża, powiedziała, że trzeba mu pojechać do Polski. Udał się do Krakowa i wymógł tam koronę na wieży kościoła Mariackiego, ponieważ Ona umiłowała sobie właśnie ten kraj. Korona miała być widocznym znakiem Jej królowania – opowiada archiprezbiter bazyliki Mariackiej ks. infułat dr Dariusz Raś i dodaje – To proroctwo cały czas towarzyszy nam w Krakowie. Można powiedzieć, że dzięki włoskiemu jezuicie i wielkiej modlitwie krakowian, miasto cieszy się szczególną opieką nieba i nie ucierpiało w czasie II wojny światowej.

- Korona, która znajduje się na wyższej wieży cały czas jest narażona na oddziaływanie wiatru, mrozu, a także opadów deszczu, śniegu i gradu. Dlatego co jakiś czas potrzebuje dotknięcia konserwatorskiego. Zdecydowaliśmy wspólnie z krakowianami, że jej renowacją chcemy uczynić prezent na 45-lecie istnienia SKOZK i obecności Krakowa na liście UNESCO – mówi ks. Dariusz Raś i dodaje – Chcielibyśmy by wszelkie prace związane z renowacją korony udało się wykonać do września br. kiedy to również będziemy świętować te jubileusze.

Wykonawca został już wyłoniony

Dlaczego nie helikopter?

Same prace konserwatorskie jak również restauratorskie w samym sercu Krakowa to ogromne wyzwanie. Jednak wydawać by się mogło, że jeszcze większe wyzwanie to najpierw sam demontaż korony, a później jej ponowne umieszczenie na wieży.