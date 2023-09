Kraków założył spółkę z 11 gminami Małopolski. Chodzi o budowanie mieszkań czynszowych. Czy radni dadzą zielone światło?

Inicjatywę miasta popiera posłanka Daria Gosek-Popiołek, która na porannym briefingu prasowym mówiła dziennikarzom, że zarówno sama inicjatywa jak i jej forma są potrzebne i do przyjęcia. Problemu upatruje w ustawie, która uniemożliwiła miastu realizację tego pomysłu wraz z TBS Krak System.

- Myślę, że ta forma sama w sobie nie jest zła, takie porozumienie jest potrzebne. Natomiast to co jest istotne w tym wszystkim to fakt, że Kraków nie mógł przystąpić do realizacji tego projektu ze spółką TBS Krak-System, w którym ma udziały, ponieważ ustawa uniemożliwia takie działanie. Jako Lewica wielokrotnie zwracaliśmy na to uwagę, zgłaszaliśmy poprawki. Prawo i Sprawiedliwość jak zwykle nie słuchało opozycji, w związku z czym radni muszą teraz uchylać jedną z uchwał, powoływać nowy podmiot, a może można było to zrobić szybciej - mówiła Daria Gosek-Popiołek