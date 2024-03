Mieszkanie Plus w Małopolsce i Krakowie. Miał być wysyp inwestycji, powstały dwie. Jak się żyje lokatorom? Będzie spotkanie

Osiedle Mieszkania Plus na Klinach w Krakowie. W ośmiu 4-kondygnacyjnych budynkach powstało 481 mieszkań i 800 mkw. powierzchni handlowej. W ofercie mieszkania od 1 do 4 pokoi o metrażach od 28 do 70 mkw.

Radny miejski Łukasz Maślona i Koalicja Ruchów Krakowskich "Wspólnie dla Miasta" organizują spotkanie "Co z tym Mieszkaniem Plus i Klinami". Już 4 marca. Chcą wrócić do problemów lokatorów jednej z nielicznych zakończonych inwestycji tego projektu w Małopolsce, na krakowskich Klinach. Było o nich głośno równo rok temu. My zapytaliśmy instytucję prowadzącą Mieszkanie Plus co w ramach zamkniętego już projektu zrealizowano w Małopolsce i Krakowie, jakie są czynsze w mieszkaniach, kiedy pojawią się oferty wykupu lokali. Jaka jest sytuacja lokatorów i oferowane dla nich wsparcie.

Spotkanie w sprawie Mieszkania Plus w Krakowie

Organizowane jest 4 marca w godzinach 18-19.30 w Szkole Podstawowej nr 13 przy ulicy Bartla 29 w Krakowie. "Porozmawiajmy o problemach mieszkańców osiedla Mieszkanie Plus przy. ul. Anny Szwed - Śniadowskiej na krakowskich Klinach. Czy sytuacja uległa poprawie? Co można zrobić dla lokalnej społeczności? Czy po roku od apelu Rady Miasta Krakowa do Rządu i właściwych ministerstw jest lepiej?" - tak reklamowane jest to spotkanie.

Problem z Mieszkaniem Plus przy ul. Anny Szwed-Śniadowskiej

O tym problemie pisaliśmy rok temu w lutym 2023. "Wysokie stawki czynszów bliskie rynkowych, grzyb na ścianach, znaki zapytania w sprawie dojścia do własności - mieszkańcy lokali na krakowskich Klinach, które powstały w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus, nie kryją rozgoryczenia tym, jak został on zrealizowany."

Podobne problemy dotyczyły projektu w całej Polsce.

Mieszkań Plus w Małopolsce miało być więcej

Przeglądamy nasze teksty sprzed lat zapowiadające kolejne budowy mieszkań w ramach Mieszkania Plus. Skawina, Chrzanów, Libiąż, Trzebinia, kolejne lokalizacje w Krakowie. Listy intencyjne podpisane z władzami Szerzyny, Zakliczyna oraz Pcimia. Miechów, Wieliczka... Chętnych miejscowości było więcej. Wszędzie były plany, zgłoszenia do programu, szukanie lokalizacji, podpisywano pierwsze dokumenty itd...

Mieszkanie Plus w Krakowie i Małopolsce - stan na początek 2024 roku

Czytając o zapowiadanym spotkaniu dotyczącym krakowskiego osiedla Mieszkania Plus na Klinach zapytaliśmy instytucję prowadzącą ten projekt - Polski Fundusz Rozwoju Nieruchomości S.A.: "W ramach rynkowej części programu Mieszkanie Plus w Małopolsce powstały dwie inwestycje – w Krakowie przy ul. Anny Szwed-Śniadowskiej oraz w Nowym Targu osiedle Polana Szaflarska. Łącznie 611 mieszkań. Rynkowa część programu Mieszkanie Plus została wygaszona 25 maja 2023 roku. W związku z tym żadne inwestycje w ramach tego programu nie są obecnie realizowane ani projektowane.

Inwestycje w ramach rynkowej części programu Mieszkanie Plus, które PFR Nieruchomości S.A. realizowała do zamknięcia programu w maju 2023 roku, były finansowane ze środków Funduszu Mieszkań dla Rozwoju (FIZAN). Inwestycje nie były w żaden sposób dotowane ze środków budżetowych. W związku z powyższym informacje na temat kosztów pozyskania gruntu, projektowania i budowy stanowią tajemnicę zawodową w rozumieniu art. 280 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi"

Mieszkanie Plus - Kraków, ul. Anny Szwed- Śniadowskiej - w tym roku oferty wykupu

"Osiedle składające się ze 481 mieszkań zostało przekazane najemcom w sierpniu 2022 roku, wtedy rozpoczął się proces podpisywania umów najmu instytucjonalnego na 24 miesiące. Standardowo oferujemy umowę dwuletnią. W związku z tym pierwsze umowy najmu kończą się w sierpniu 2024 roku, czyli za około pół roku. Najemcy osiedla – o czym są na bieżąco informowani za pośrednictwem infolinii oraz strony internetowej inwestycji – w drugiej połowie 2024 roku otrzymają ofertę wykupu najmowanych mieszkań. Wykup będzie możliwy w dwóch wariantach – za gotówkę, na kredyt lub poprzez zawarcie umowy najmu z dojściem do własności na 25 lat"

Mieszkanie Plus w Krakowie - jaki czynsz

"Na osiedlu Funduszu Mieszkań dla Rozwoju w Krakowie średnia stawka czynszu najmu wynosi 33 zł/mkw.. Wobec średniej na poziomie 67 zł/mkw. występującej w Krakowie (dane Otodom Analytics za styczeń 2024 roku) Obecnie miesięczny czynsz najmu za kawalerkę wynosi ok. 900 złotych, za mieszkanie dwupokojowe należy zapłacić około 1500 złotych, z kolei czynsz najmu za największe oferowane w tej inwestycji mieszkanie, czyli przekraczające 70 mkw. wynosi około 2300 złotych miesięcznie.

Mając na względzie bezpieczeństwo finansowe najemców rynkowej części programu Mieszkanie Plus, Polski Fundusz Rozwoju i PFR Nieruchomości ogłosiły instrumenty wsparcia mieszkańców osiedli Funduszu Mieszkań dla Rozwoju. Jednym z nich jest zamrożenie czynszu najmu do końca 2025 roku, który pozostaje na stałym poziomie niezależnym od bieżącego wskaźnika inflacji.

Ważnym elementem wpływającym na sytuację finansową najemców Funduszu Mieszkań dla Rozwoju są także dopłaty do czynszu w ramach programu „Mieszkanie na Start”. W Krakowie korzysta z nich 78% najemców. Łączna, miesięczna kwota wsparcia dla mieszkańców osiedla wynosi 180 tysięcy złotych. Średnie wsparcie dla najemcy z Krakowa wynosi około 480 złotych. Warto przypomnieć, że w lipcu 2023 roku nastąpiła nowelizacja ustawy regulującej funkcjonowanie programu „Mieszkanie na Start”. Dała ona możliwość wnioskowania o wyższy wymiar wsparcia w przypadku, gdy w latach ubiegłych doszło do wzrostu czynszu najmu. W takim wypadku dopłata z programu „Mieszkanie na Start” w całości skompensuje inflacyjną podwyżkę, co w praktyce oznacza powrót czynszu najmu do poziomu z dnia zawarcia umowy najmu."

Obecnie ze 481 mieszkań na osiedlu wolny pozostaje jeden lokal.

Mieszkanie Plus - Nowy Targ, osiedle Polana Szaflarska

Osiedle z 130 mieszkaniami zostało udostępnione w czerwcu 2022 roku. Do dziś mieszkania pozostają wynajęte w 100%. Obecnie średni czynsz najmu w tej inwestycji wynosi 33,14 zł/mkw. Najemcy tego osiedla w drugiej połowie 2024 roku otrzymają oferty wykupu najmowanych mieszkań. Osiedle jest także objęte programem dopłat do czynszu „Mieszkanie na Start" oraz obowiązuje na nim zamrożenie czynszu do końca 2025 roku.

