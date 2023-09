Kraków. Zajezdnia Nowa Huta bez wagonów 105N, czyli starych "akwariów". To koniec pewnej epoki

To efekt przede wszystkim systematycznego wycofywania z krakowskich ulic wagonów wysokopodłogowych, a także zmian w rozdziale taboru między dwiema zajezdniami tramwajowymi MPK. We flocie krakowskiego przewoźnika pozostało już tylko 8 składów potrójnych wagonów 105Na oraz 5 składów podwójnych 105Na. Wszystkie będą stacjonować tylko w zajezdni tramwajowej Podgórze.

Od poniedziałku, 25 września kolejna linia będzie obsługiwana wyłącznie nowoczesnym taborem niskopodłogowym i klimatyzowanym. Będzie to dojeżdżająca do Nowej Huty linia nr 22 (Borek Fałęcki – Kopiec Wandy).

Spośród 980 wyprodukowanych wagonów serii 105N do krakowskiej zajezdni Nowa Huta trafiły 163 egzemplarze. Oznaczono je kolejno od numeru 266 do 427. Po wielu uwagach krytycznych skierowanych do producenta przez miejskich przewoźników z całej Polski, pierwotny model wagonu 105N został zmodyfikowany. Pierwsze odmienione wagony o nazwie 105Na dostarczono do Krakowa już w 1979 roku. Ich dostawy trwały przez całe lata osiemdziesiąte. Ostatnie osiem egzemplarzy zakupiono jesienią 1992 roku

Zmiany w polskich szkołach - to musisz wiedzieć!