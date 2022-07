Kraków. Wzrost cen za pokoje w akademikach. Wiemy, ile będą musieli zapłacić studenci

Jeszcze podczas poprzedniego roku akademickiego nastąpił wzrost cen pokojów w niektórych akademikach. Wśród studentów pojawiły się spekulacje, że wpływ na to mogło mieć przyjęcie uchodźców z Ukrainy, ale uczelnie zapewniają, że koszty pobytu gości z objętego wojną kraju pokrywane są z budżetu państwa, dlatego nie ma to wpływu na zmiany opłat za miejsce w domach studenckich.

- Podwyżka w roku akademickim 2021/2022 (o ok. 45 zł) wynikała z sytuacji gospodarczej i wzrostu kosztu mediów – informuje biuro prasowe UJ.

Wzrost cen za pokoje w wysokości ok. 50 zł w przyszłym roku akademickim zapowiada również Politechnika Krakowska oraz Uniwersytet Ekonomiczny (będzie to ok. 6 procent). Akademia Górniczo-Hutnicza również przewiduje możliwość wzrostu cen. Obecnie ceny pokojów na Miasteczku AGH wahają się w granicach 365-425zł, w zależności od standardu. Dotychczas ceny w akademikach UEK zaczynały się od 410 zł wzwyż, a ceny pokojów Politechniki od 400 zł wzwyż.