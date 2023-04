Kraków wynajmuje lokale użytkowe i garaże. Kolejna aukcja. Można je obejrzeć w Dni Otwarte

Do najmniejszych lokali usytuowanych na parterze należą te o powierzchni 16 mkw. - jeden przy ul. Kapelanka 24 C, drugi przy ul. Borelowskiego-Lelewela 12.

Natomiast poszukujący jak największej powierzchni mogą zdecydować się na lokal na os. Na Skarpie 20. Jest tu do dyspozycji ponad 211 metrów kw., w tym 67,68 mkw. piwnic. Jeszcze więcej miejsca jest na os. Kolorowym 10, przy czym tutaj do zagospodarowania są wyłącznie piwnice - ok. 250 mkw., w pawilonie handlowym, z wejściem do lokalu od strony podwórka.

W ścisłym centrum Krakowa czeka na nowego najemcę m.in. lokal o powierzchni 91,62 mkw. przy ul. Jagiellońskiej 12, nieopodal Uniwersytetu Jagiellońskiego. Lokal, mieszczący się w zabytkowej kamienicy, składa się z pięciu części, które dzieli korytarz budynku, stanowiący część wspólną nieruchomości. Wejście do pierwszej części lokalu - z ulicy, wejście do drugiej części - wyłącznie z korytarza budynku. Do pozostałych części wchodzi się z podwórka i korytarza budynku.