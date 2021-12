Kraków. Wyłudzali grubą kasę z ZUS. Aż 10 osób zatrzymanych!

FLESZ - Co składa się na cenę paliwa?

Dokonano także przeszukań w miejscach ich zatrzymania i prowadzenia działalności gospodarczej dla zabezpieczenia dokumentacji oraz elektronicznych nośników danych.

Działanie sprawców polegało na wprowadzaniu pracowników ZUS w błąd co do faktu prowadzenia działalności gospodarczej, ewentualnie wysokości osiąganych z tego tytułu dochodów, a tym samym wskazywanych podstaw wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Zatrzymani to osoby w wieku od 29 do 62 lat, które zakładały głównie na terenie województwa małopolskiego fikcyjne jednoosobowe działalności gospodarcze, ewentualnie wykazywały z tego tytułu zawyżone dochody, a jednocześnie celowo deklarowały wysoką podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, by przebywając na długotrwałych zwolnieniach lekarskich pobierać wysokie świadczenia z ZUS.

Wobec 9 osób zastosowane zostały poręczenia majątkowych i dozór policji. Wobec głównego sprawcy – byłego pracownika ZUS w Krakowie sąd zastosował zabezpieczenie w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.