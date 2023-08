Kraków. Wprowadzenie biletu metropolitalnego spotkało się z wieloma pytaniami ze strony mieszkańców

Od 1 sierpnia w Krakowie pojawiły się nowe możliwości podróżowania. Chociaż trochę czasu już minęło, temat biletu metropolitalnego, który obowiązuje na tramwaje, autobusy i pociągi, nadal budzie wiele kontrowersji i pytań. Zarząd Transportu Drogowego w Krakowie zebrał najpopularniejsze i odpowiedział na nie. Wśród kluczowych pytań padło to o ceny biletu metropolitalnego, możliwość jego zwrotu czy też obowiązujące zniżki.

Najczęściej zadawane pytania odnośnie funkcjonowania nowego rodzaju biletu

Bilet metropolitalny jest efektem współpracy województwa małopolskiego oraz Gminy Miejskiej Kraków i gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Od 1 sierpnia br. podróżowanie pociągiem, tramwajem lub autobusem jest możliwe na jednym bilecie. Mieszkańcy pytają: czym jest bilet i do czego uprawnia? W odpowiedzi ZTP podaje: - Bilet metropolitalny to bilet miesięczny pozwalający na podróżowanie pojazdami Komunikacji Miejskiej w Krakowie (KMK) takimi jak tramwaj czy autobus w ramach transportu organizowanego przez Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. Dodatkowo bilet ten uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów w wyznaczonej strefie taryfowej rozkładowymi pociągami organizowanymi przez województwo małopolskie (Koleje Małopolskie, Polregio, Koleje Śląskie), a także autobusami organizowanymi przez województwo małopolskie i gminy takie jak Wieliczka (system Wielickiej Komunikacji Miejskiej), Michałowice, Niepołomice, Skawina, Wielka Wieś i Zielonki.

Przykładowo posiadając bilet metropolitalny na strefę I+II możemy przemieścić się autobusami Wielickiej Komunikacji Miejskiej do przystanku Wieliczka Centrum Dworzec, następnie przejechać koleją do dworca Kraków Główny i przyjechać linią tramwajową lub autobusową organizowaną przez ZTP do wybranego celu podróży.

Kolejne pytanie dotyczy tego, jakimi pociągami można jeździć posiadając bilet metropolitalny? ZTP wyjaśnia, że bilet jest honorowany w pociągach Kolei Małopolskich, Polregio i Kolei Śląskich. Kolejne pytanie, które nurtuje mieszkańców to ceny: Ile kosztuje bilet metropolitalny? Stawki za nowe bilety wynoszą: 159 zł – strefa I, 169 zł – strefy I+II, 199 zł – strefy I+II+III. Czy kupując bilet metropolitalny po raz pierwszy w aplikacji lub przez internet należy także udać się do Punktu Obsługi Pasażerów?

Miejska jednostka wyjaśnia, że osoby kupujące bilet poprzez aplikację, a także poprzez automaty czy elektroniczne konto pasażera nie muszą udawać się do Punktów Obsługi Pasażerów. Przy zakupie biletu metropolitalnego w automatach KMK, ważnego na przejazd Kolejami Małopolskimi, Polregio oraz Kolejami Śląskimi należy wydrukować i zachować potwierdzenie transakcji zakupu.

Czy będąc mieszkańcem Krakowa niekorzystającym z przejazdów koleją muszę zakupić bilet metropolitalny, aby móc podróżować tylko tramwajami i autobusami w ramach KMK?

ZTP wyjaśnia, że nie trzeba kupować biletu metropolitarnego, aby móc podróżować tylko autobusami czy tramwajami. Cena biletu miesięcznego dla mieszkańców Krakowa pozostała na dotychczasowym poziomie – 80 zł. Uprawnia on do podróży tylko tramwajami i autobusami a dla tych, którzy chcą płacić mniej dostępny jest również bilet 5+1 (Więcej o bilecie na stronie ztp.krakow.pl w przewodniku po biletach KMK w zakładce „Mieszkańca”). Czy ulgi przysługujące pasażerom komunikacji miejskiej będą honorowane? ZTP odpowiada, że oferty biletu metropolitalnego po stronie KMK oraz Kolei Małopolskich KMŁ są honorowane wraz z uprawnieniami do ulgowych przejazdów. Ulgi na bilety są jednak różnej wysokość. Dla przykładu student w KMK kupi bilet z 50% zniżką, a w KMŁ 51% zniżką – jednak w obu przypadkach wzajemnie honorujemy przynależne ulgi.

Gdzie pasażer może oddać zakupiony i niewykorzystany bilet metropolitalny?

ZTP odpowiada, że pasażer, który chce oddać bilet musi dokonać tego u operatora, u którego bilet kupił (kolej zgodnie z ich przepisami pobiera odstępne) – czyli w ZTP nie są przyjmowane zwroty biletów, które zostały zakupione przez kanał KMŁ i odwrotnie. Czy uprawnienia do bezpłatnych przejazdów KMK uprawniają do przejazdów pociągami?

Miejska jednostka mówi, że w ramach porozumienia honorowane są wyłącznie posiadane przez pasażera ulgi. W przypadku, kiedy pasażer posiada prawo do bezpłatnego przejazdu KMK, nie oznacza to automatycznie uprawnienia do darmowego poruszania się koleją. Chcąc podróżować kolejami, musi zakupić bilet metropolitalny ze wskazaną ulgą respektowaną po stronie kolei. Zastosowanie również analogiczne przy posiadaniu prawa do ulgi bezpłatnego przejazdu po stronie kolejowej. Czy bilety okresowe zakupione przed wejściem w życie biletu metropolitalnego zachowują swoją ważność?

ZTP podaje: - Bilety zakupione przed zmianą taryfy biletowej są ważne na zasadach, na których je zakupiliśmy. W przypadku biletu aglomeracyjnego pasażer może jeździć tylko i wyłącznie autobusami i tramwajami w wybranych strefach biletowych.

Czy bilety okresowe zakupione przed wejściem w życie biletu metropolitalnego zmieniają się automatycznie w bilet metropolitalny i upoważniają do przejazdu kolejami? W odpowiedzi możemy przeczytać, że na biletach, które zostały zakupione przed zmianą, możemy podróżować tylko i wyłącznie środkami transportu organizowanymi przez ZTP takimi jak tramwaj i autobus. Ostatnie pytanie dotyczy tego: - Jak wygląda aktualny podział na strefy taryfowe zgodnie z nową uchwałą? Co z ważnością zakupionych wcześniej biletów okresowych na II strefę w gminach, które od 1 sierpnia stały się strefą III? ZTP informuje, że: - Sytuacja ta dotyczy tylko takich gmin jak Skała oraz Słomniki. W tych przypadkach bilet aglomeracyjny zakupiony przed zmianą uchwały, pozostaje ważny w strefie II i III do czasu zakończenia ich obowiązywania.

