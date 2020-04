Kraków. Wielka Sobota w czasie pandemii. Święcenie online, a pod Krakowem błogosławieństwo pokarmów z samochodu

Wskazania matropolity krakowskiego na Wielką Sobotę 2020 były jasne. "Polecam, aby nie organizować tradycyjnego święcenia pokarmów, nawet bez udziału wiernych. Należy natomiast zachęcić wiernych do błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym" - napisał na początku kwietnia abp Marek Jędraszewski. I rzeczywiście, parafie jasno stawiały sprawę: poświęcenia i pokropienia koszyczków w kościele w tym roku nie będzie. Pojawiły się za to inne inicjatywy.

Pod Krakowem, w Brzezince koło Zabierzowa, wystawione koszyczki wiernych błogosławił kapłan objeżdżający okolicę samochodem. Księża w Krakowie, w obawie przed gromadzeniem się ludzi w grupach, co jest obecnie zabronione, nie wyjeżdżali na ulice parafii. Natomiast w niejednej świątyni wystawiono buteleczki z wodą święconą albo wypełnione nią pojemniki z kranem, tak by można było zabrać taką wodę do poświęcenia pokarmów w domu.

Transmisję online błogosławieństwa koszyczków, z obfitym pokropieniem, przeprowadził pomysłodawca Ekstremalnej Drogi Krzyżowej ks. Jacek WIOSNA Stryczek, z terenu przy kościele św. Józefa w Podgórzu. - Przyznam się w ogóle, że święcenie pokarmów to moja ulubiona czynność w ciągu roku, uwielbiam to. Uwielbiam to wydarzenie, kiedy przychodzą ludzie z tymi koszyczkami, ale tak naprawdę to rozumiem, że chcą poniekąd szczęścia - mówił przy tym ks. Stryczek. Opowiadał też, jaki sens i znaczenie ma pobłogosławienie pokarmów.

Również wersję internetową miało w tym roku święcenie pokarmów na stadionie Cracovii, na płycie boiska. Wydarzenie ma ponad 20-letnią tradycję, przy dobrej pogodzie święcenie to gromadziło do ok. 400 kibiców, którzy przychodzili z koszykami wielkanocnymi przyozdobionymi w barwach swojego ukochanego klubu. Poświęcenie przeradzało się też zawsze w mini piknik, a był to przy tym jedyny moment w roku, kiedy kibice mogą wejść na murawę boiska.

Tym razem musiał pozostać internet. Symboliczne święcenie pokarmów w Wielką Sobotę poprowadził ks. infułat dr Dariusz Raś, klubowy kapelan. Jak poinformowali organizatorzy, alternatywną formą spotkania, co roku odbywającego się przy ul. Józefa Kałuży 1, tym razem stało się nagranie wideo, upublicznione przez Klub w wielkosobotnie południe. W ramach kilkuminutowego klipu, nagranego na Stadionie Cracovii, duchowny odprawił tradycyjne błogosławieństwo pokarmów na wielkanocne stoły. Złożył również świąteczne życzenia. "Mimo trwających ograniczeń, w ten wyjątkowy czas bądźmy wszyscy razem. Odpowiedzialnie pozostańmy w

domach, lecz połączmy się w to tradycyjne, wielkosobotnie południe" - przekazuje Klub na swojej oficjalnej stronie internetowej.