Niezwyczajny strażacki koszyczek wielkanocny. Zobacz jak dzieci z drużyn OSP potrafią wykorzystać hełm

Strażacka warta przy Grobie Pańskim to wieloletnia tradycja. To działania nawiązujące do pilnowania przez rzymskich żołnierzy Grobu Chrystusa. W Krzeszowicach honorowa warta trwa przez cały czas nabożeństw od piątku od złożenia w grobie do niedzieli do Zmartwychwstania. Podczas tej warty strażacy występują w galowych mundurach i złotych hełmach na głowach. Druhów z OSP Krzeszowice wspiera ich Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.

To nie wszystko, bo tym razem akcent strażacki był także w Wielką Sobotę podczas święcenia pokarmów. Wówczas w kościele pojawiły się dzieci z drużyny pożarniczej w strażackich strojach. Miały z sobą także kaski, które tym razem nie służyły do ochrony głowy, ale pełniły role koszyczków wielkanocnych. Hełmy bojowe strażackie wypełnione świątecznymi potrawami: chlebem, wędlinami, jajkami i chrzanem sprawdziły się znakomicie. Dzieci z krzeszowickiej drużyny pożarniczej wprowadziły nową modę strażacka na Wielkanoc.