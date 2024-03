Kraków. Większość samorządowych podstawówek korzysta z cateringu. Tylko w co piątej placówce obiady gotuje się na miejscu

Koszty posiłków w szkołach mogą się różnić, ponieważ nie ma norm prawnych ustalających ich jednostkową cenę, a ponadto zależne są one od formy wykonywania usług gastronomicznych

W 23 samorządowych szkołach podstawowych w Krakowie działają stołówki, w których obiady przygotowywane są na miejscu. W pozostałych 107 placówkach gorące posiłki dostarczane są do szkoły w formie cateringu lub przez ajentów. Każdy krakowski uczeń uczęszczający do samorządowej szkoły podstawowej może na długiej przerwie zjeść gorący posiłek – skorzystanie z niego jest dobrowolne i odpłatne.

Dobrowolne i odpłatne

Każda szkoła podstawowa, w tym także szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, ma obowiązek, zgodnie z przepisami, zapewnić uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia, a co za tym idzie – zorganizować na swoim terenie miejsce wydawania i spożywania obiadów (jadalnię). Korzystanie z posiłku jest dobrowolne i odpłatne. Sposób realizacji tego zadania uzależniony jest od infrastruktury, którą dysponuje szkoła – nie ma przepisów, które zobowiązywałyby placówki do prowadzenia własnej kuchni. Obiady podawane uczniom mogą być przygotowywane poza szkołą i dowożone do niej w formie cateringu lub we współpracy z ajentem.

130 szkół podstawowych

Miasto Kraków prowadzi 130 szkół podstawowych. W 23 z nich – głównie tam, gdzie szkoły podstawowe połączone są w zespół z przedszkolem – działają stołówki w znaczeniu nie tylko miejsca spożywania, ale i przygotowywania posiłków, a rodzice lub opiekunowie dzieci pokrywają koszt produktów niezbędnych do przygotowania obiadu. W pozostałych przypadkach gorące posiłki dostarczane są do szkoły w formie cateringu lub przez ajentów. Rodzice lub opiekunowie pokrywają wtedy pełny koszt ciepłego posiłku. W dwóch szkołach podstawowych wchodzących w skład podmiotów leczniczych uczniowie mają zapewnione codzienne, pełne wyżywienie.

Koszty posiłków w szkołach mogą się różnić, ponieważ nie ma norm prawnych ustalających ich jednostkową cenę, a ponadto zależne są one od formy wykonywania usług gastronomicznych (catering, współpraca z ajentem). Jeżeli obiady przygotowywane są w szkolnej stołówce, dyrektor szkoły ustala ich cenę w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Możliwe dofinansowanie

Uczniowie krakowskich szkół mają także możliwość korzystania z dofinansowania do posiłków zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa z 2014 roku. Program dożywiania realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. Kryterium dochodowe uprawniające do nieodpłatnych posiłków wynosi 1200 zł na osobę w rodzinie, tj. 200% kryterium dochodowego. Uczniowie, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż 1200 zł, ale nie przekracza 1500 zł (tj. 250% kryterium dochodowego), mogą otrzymać dofinansowanie 50% kosztów posiłków. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń wyraża chęć zjedzenia posiłku, dyrektor szkoły może udzielić mu takiej pomocy, o czym informuje MOPS, a pomoc jest przyznawana bez konieczności ustalania sytuacji materialnej rodziny ucznia. W 2023 roku z dożywiania korzystało 2487 dzieci i uczniów. Aby uzyskać pomoc, wystarczy zgłosić się do filii MOPS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

Szkolny sklepik

W wielu szkołach podstawowych funkcjonują także sklepiki lub do dyspozycji są automaty, w których można kupić zdrowe przekąski, spełniające odpowiednie normy co do zawartości cukru, tłuszczu i soli, określane przez ministra zdrowia. Wszystkie krakowskie szkoły podstawowe angażują się w realizację programów i projektów promujących wśród uczniów zdrowe nawyki żywieniowe (m.in. pogadanki, warsztaty kulinarne, uprawa szkolnego ogródka).

