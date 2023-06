Kraków. W powstanie Planety Lem zaangażuje się resort kultury?

- Nie jest to miejsce dedykowane tylko i wyłącznie postaci Lema. To jest miejsce, w którym ma też znajdować się wystawa poświęcona komunikacji, językowi, sztucznej inteligencji, teorii przekładu, dialektom języka polskiego. Ma być to przestrzeń, do której wejdą wszystkie inicjatywy literackie naszego miasta, nad którymi od wielu lat pracujemy. W tej chwili jest to sieć stu partnerów działających w polu: wydawniczym, translatorskim, komunikacyjnym, książka mówiona, książka pisana, ilustracja książkowa, scenariusze, w tym gier wideo – mówił o Planecie Lem Robert Piaskowski.