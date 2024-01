Kraków. W kompleksie Unity Centre zostanie otwarta restauracja. Kolejna powstanie na szczycie najwyższego budynku w Krakowie Piotr Tymczak

Do grona najemców budynków wchodzących w skład kompleksu Unity Centre przy rondzie Mogilskim dołączy restauracja oferująca dania kuchni europejskiej. Lokal ma mieścić się przy placu prowadzącym do wieżowca Unity Tower, pomieści do 120 gości. Otwarcie ma nastąpić na wiosnę. W sezonie letnim planowane jest też otwarcie kolejnej restauracji - na szczycie najwyższego budynku w Krakowie.