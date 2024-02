Kraków. Targi Jedwab przy Rynku głównym dla miłośników vintage. Unikaty i perełki z drugiego obiegu Alicja Kraina

Oryginalne, unikatowe ubrania, biżuteria, zegarki, kolczyki, buty - wszystko to można było znaleźć na niedzielnych butikowych targach vintage w Krakowie. Była to już jedenasta edycja Targów Jedwab. Rynek Przestrzeń (Jazz Like That) przy Rynku Głównym 34 odwiedziło wielu zainteresowanych - jak przyznawali organizatorzy, frekwencja wręcz ich zaskoczyła. Jakie perełki można było złowić na tych targach - udokumentowała nasza fotoreporterka.