Kraków szykuje się do wyborów. Dramatycznie brakuje ludzi

To pokazuje, że przeprowadzenie wyborów tradycyjnych będzie bardzo trudne. Z reguły chętnych do pracy w komisjach było za dużo, teraz udało się zorganizować nieco ponad połowę potrzebnych komisji w Krakowie.

20 kwietnia Komisarz Wyborczy w Krakowie I (obejmuje tylko miasto Kraków) powołał 272 komisje obwodowe na terenie miasta Krakowa przy utworzonych 450 obwodach głosowania. Powołano tylko te komisje, gdzie liczba kandydatów do komisji wynosiła minimum 5 osób. W sumie do komisji wyborczych zgłoszono 2234 kandydatów, z czego w skład komisji powołano 1695 osób.

Urząd miasta potwierdza nam, że do pracy w komisjach zgłaszają się chętni, ale jest ich zdecydowanie mniej, niż w latach ubiegłych. - Liczba zgłoszeń pozwoliła na obsadzenie około połowy komisji w minimalnym składzie - odpowiada nam Wydział Organizacji i Nadzoru UMK. Zdecydowana większość to osoby wskazane przez komitety wyborcze poszczególnych kandydatów.

Wybory prezydenckie w Polsce miały się odbyć 10 maja 2020 roku. Wszystko wskazuje na to, że ten termin nie jest już realny. Kolejny możliwy to 23 maja, w sobotę. To ostatni możliwy termin, zgodny z konstytucją. Premier musiałby jednak wcześniej ogłosić go dniem wolnym od pracy.

Opozycja postuluje z kolei, aby wybory przeprowadzić za rok, 16 maja 2021 roku. W Senacie cały czas trwają prace nad ustawą o przeprowadzeniu wyborów wyłącznie drogą korespondencyjną. Jeśli ustawa wróci do Sejmu w najpóźniejszym możliwym terminie, czyli mniej więcej 6-7 maja, będzie za późno, żeby przygotować się do wyborów 10 maja.