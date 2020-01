Kraków. Stefan Janus, as myśliwski, upamiętniony tablicą w kościele św. Agnieszki [ZDJĘCIA]

Poświęcenia tablicy dokonał biskup polowy Wojska Polskiego gen. bryg. dr Józef Guzdek. Honorowy Patronat nad wydarzeniem - organizowanym przy wsparciu miasta Krakowa - objął metropolita krakowski abp. Marek Jędraszewski. Tablicę, którą odsłoniła wnuczka pilota, wykonał krakowski rzeźbiarz Karol Badyna.

Stefan Janus urodził się w 1910 r. w Krakowie. W 1931 r. rozpoczął służbę w Wojsku Polskim. Odebrał staranne wykształcenie w wyższych szkołach oficerskich we Włodzimierzu Wołyńskim, Toruniu i Dęblinie. Od 1934 r., kiedy otrzymał stopień podporucznika, swoje życie związał z lotnictwem wojskowym. Pełnił służbę m.in. w krakowskim 2 Pułku Lotniczym, był także dowódcą eskadry szkolnej w dęblińskiej Szkole Podchorążych Lotnictwa.

We wrześniu 1939 r. ewakuował się na Węgry, gdzie został internowany. Zbiegł z obozu, po czym – przez Jugosławię i Grecję – dostał się do Francji. Po jej kapitulacji dotarł do Wielkiej Brytanii, gdzie otrzymał przydział do 308 Dywizjonu Myśliwskiego. W Wielkiej Brytanii pełnił kolejno funkcje dowódcy: eskadry w 308 Dywizjonie Myśliwskim, 315 Dywizjonu Myśliwskiego oraz 1 Polskiego Skrzydła Myśliwskiego w Northolt (obejmującego trzy dywizjony). Uzyskał tytuł asa myśliwskiego, który zwyczajowo przysługiwał za zestrzelenie przynajmniej pięciu samolotów wroga.