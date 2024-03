Tydzień Małżeństwa w Krakowie. Były rozmowy, taniec, wspólne przemyślenia. Wiele par już zapowiedziało, że pojawi się za rok!

- Tydzień Małżeństwa jest to idea międzynarodowa (Marriage Week International), która rozpoczęła się w 1997 roku w Wielkiej Brytanii. Do Polski dotarła dokładnie 10 lat temu, a w Krakowie w tym roku zorganizowaliśmy 5. edycję projektu. Tydzień wydaje się wystarczającym okresem czasu, żeby zainspirować czy też dać impuls do zmiany na lepsze. Przez te 7 dni proponujemy małżonkom (a w tym roku również narzeczonym) dwa rodzaje wydarzeń: edukacyjne oraz rekreacyjne. Z jednej strony są więc to: konferencja, warsztaty oraz spotkania ze specjalistami; a z drugiej – kurs swinga, potańcówka, oprowadzanie w muzeum czy gra miejska. Dzięki temu mamy nadzieję, że każdy znajdzie dla siebie to, czego w danym momencie swojej relacji najbardziej potrzebuje - mówi Anna Matejska-Gazda, prezes Fundacji Przestrzeń Dobra.